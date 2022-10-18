Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları:
18 Ekim Salı günü başta Türkiye Kupası olmak üzere pek çok ligde maçlar oynanacak. Bu sebeple hangi maçın hangi kanalda yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Türkiye Kupası maçları saat kaçta? Türkiye Kupası maçlarını hangi kanal veriyor?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3.tur heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler bu sebeple bugün hangi maçların oynanacağını, hangi mücadelelerin naklen yayımlanacağını araştırıyor.
Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları:
Ziraat Türkiye Kupası 3.tur
13.00 Kasımpaşa-İçel İYA Spor
13.30 Serik Bld-Batman Petrol
14.00 Ankaraspor-Pazarspor
14.00 Altay-Efeler 09 Spor
14.00 Manisa FK-Eynesil Blds
15.00 Ç. Rizespor-Boyabat 1868 A Spor
17.30 Kayserispor-Iğdır FK A Spor
20.30 Adana Demir-Adıyaman FK A Spor
İngiltere Premier Lig
21.30 Brighton-Nottingham Forest beIN Sports 4
22.15 C. Palace-Wolverhampton beIN Sports 3
İspanya La Liga
20.00 Sevilla-Valencia S Sport, CBC Sport
21.00 Getafe-Athletic Bilbao S Sport
22.00 Atletico Madrid-Vallecano S Sport, CBC Sport