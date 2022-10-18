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Spor Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları:
Spor

Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları:

18 Ekim Salı günü başta Türkiye Kupası olmak üzere pek çok ligde maçlar oynanacak. Bu sebeple hangi maçın hangi kanalda yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Türkiye Kupası maçları saat kaçta? Türkiye Kupası maçlarını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-10-18 07:28:00 -
Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları:

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3.tur heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler bu sebeple bugün hangi maçların oynanacağını, hangi mücadelelerin naklen yayımlanacağını araştırıyor.

Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları:

Ziraat Türkiye Kupası 3.tur

13.00 Kasımpaşa-İçel İYA Spor

13.30 Serik Bld-Batman Petrol  

14.00 Ankaraspor-Pazarspor

14.00 Altay-Efeler 09 Spor

14.00 Manisa FK-Eynesil Blds

15.00 Ç. Rizespor-Boyabat 1868                A Spor

17.30 Kayserispor-Iğdır FK           A Spor

20.30 Adana Demir-Adıyaman FK            A Spor

İngiltere Premier Lig

21.30 Brighton-Nottingham Forest         beIN Sports 4   

22.15 C. Palace-Wolverhampton              beIN Sports 3

İspanya La Liga

20.00 Sevilla-Valencia    S Sport, CBC Sport

21.00 Getafe-Athletic Bilbao      S Sport

22.00 Atletico Madrid-Vallecano              S Sport, CBC Sport

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