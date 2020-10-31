Bugün hangi maçlar var? | Süper Lig puan durumu güncel
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig'de 7. hafta maçları 30 Ekim Cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler haftanın maçlarını, bugün oynanacak karşılaşmaları araştırıyor. Peki, Süper Lig’e bugün hangi maçlar var? | Süper Lig puan durumu | Süper Lig maçı canlı izle | Süper Lig maç özetleri
Süper Lig canlı izle | Süper Lig’in 7. haftası Cuma akşamı oynanan Karagümrük-Erzurum BB ve Trabzonspor-Kasımpaşa maçlarıyla başladı. Süper Lig'de 7. haftayı bay geçen takım ise Denizlispor. İşte, günün programı:
Bugün hangi maçlar var?
Süper Lig puan durumu güncel
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Süper Lig maç özetleri
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