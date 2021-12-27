Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 19.hafta
Süper Lig’de 19.hafta 27 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak iki maçla tamamlanacak. Futbolseverler bu akşam oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?
Süper Lig’de 19.hafta devam ediyor. Futbolseverler bu akşam oynanacak maçların hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 19.hafta
19.hafta
Kasımpaşa-Altay: 2-0
GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor: 0-1
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 0-1
Göztepe-Adana Demirspor: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0
27 Aralık Pazartesi
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş