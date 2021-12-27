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Spor Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 19.hafta
Spor

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 19.hafta

Süper Lig’de 19.hafta 27 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak iki maçla tamamlanacak. Futbolseverler bu akşam oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 10:02:00 -
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 19.hafta

Süper Lig’de 19.hafta devam ediyor. Futbolseverler bu akşam oynanacak maçların hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 19.hafta

19.hafta

Kasımpaşa-Altay:             2-0

GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor:       0-1

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor:   2-0

Trabzonspor-Medipol Başakşehir:           0-0

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK:  0-1

Göztepe-Adana Demirspor:        0-1        

Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük:             1-1

Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor:        2-0

27 Aralık Pazartesi

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

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