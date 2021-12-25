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Spor Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 19.hafta
Spor

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 19.hafta

Süper Lig’de 19.hafta 25 Aralık Cumartesi günü başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçlar

Yeniakit Publisher
2021-12-25 10:41:00 -
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 19.hafta

Süper Lig’de heyecan 19.hafta maçlarıyla sürecek. Peki, Süper Lig 19.hafta bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 19.hafta

19.hafta

25 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Altay

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir

26 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

16.00 Göztepe-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

27 Aralık Pazartesi

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

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