Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 19.hafta
Süper Lig’de 19.hafta 25 Aralık Cumartesi günü başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçlar
Süper Lig’de heyecan 19.hafta maçlarıyla sürecek. Peki, Süper Lig 19.hafta bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 19.hafta
19.hafta
25 Aralık Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Altay
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
26 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
16.00 Göztepe-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
27 Aralık Pazartesi
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş