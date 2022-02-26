Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar saat kaçta?

Süper Lig’de 27. haftanın heyecanı yaşınıyor. Dün oynanan iki karşılaşma ile bu haftanın karşılaşmaları başladı. Futbolseverler de dün oynanan maçlardan sonra bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var? sorularını sormakta. Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Yukatel Kayserispor'u 3-2 yendi. Adana Demirspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Dün olduğu gibi bugün de Süper Lig’de iki karşılaşma oynanacak. Peki Süper Lig bugün kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte 26 Şubat 2022 Cumartesi Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…