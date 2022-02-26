Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar saat kaçta?
Süper Lig’de 27. haftanın heyecanı yaşınıyor. Dün oynanan iki karşılaşma ile bu haftanın karşılaşmaları başladı. Futbolseverler de dün oynanan maçlardan sonra bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var? sorularını sormakta. Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Yukatel Kayserispor'u 3-2 yendi. Adana Demirspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Dün olduğu gibi bugün de Süper Lig’de iki karşılaşma oynanacak. Peki Süper Lig bugün kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte 26 Şubat 2022 Cumartesi Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…
Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise 1 gol Karadeniz temsilcisinden iki gol ise Kayserispor’Dan geldi. Dün oynanan bir başka karşılaşma ise Adana Demirspor ile Fraport TAV Antalyaspor maçıydı.Adana Demirspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Peki kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar saat kaçta?
Bugün hangi maçlar var?
16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
26 Şubat Cumartesi kimin maçı var?
15.30 Leeds United-Tottenham S Sport
16.00 Levante-Elche Spor Smart
17.00 Saletnitana-Bologna S Sport 2
18.00 Arsenal-Liverpool S Sport
18.00 Brentford-Newcastle S Sport +
18.00 Brighton-Aston Villa S Sport +
18.00 C.Palace-Burnley S Sport +
18.00 M.United-Watford S Sport +
18.15Getafe-AlavesSpor Smart
20.00 Empoli-Juventus S Sport 2
20.30 Everton-M.City S Sport
20.30 Rayo Vallecano-Real Madrid Spor Smart
21.00 Maritimo-Sporting Lizbon S Sport +
22.45 Sassuolo-Fiorentina S Sport 2
23.00 Atletico Madrid-Celta Vigo Spor Smart
Yarın hangi maçlar var?
13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)
13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)
27 Şubat Pazar hangi maçlar var?
14.30 Torino-Cagliari S Sport 2
16.00 Villarreal-Espanyol Sport Smart
17.00 West Ham-Wolverhampton S Sport
17.00 Verona-Venezia S Sport 2
18.15 Sevilla-Real Betis Spor Smart
20.00 Spezia-Roma S Sport 2
20.30 Real Sociedad-Osasuna Spor Smart
21.00 Benfica-Guimaraes S Sport +
22.45 Lazio-Napoli S Sport 2
23.00 Barcelona-Athletic Bilbao Spor Smart
23.00 Porto-Gil Vicente S Sport +
28 Şubat Pazartesi kimin maçı var?
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)