Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları:
30 Kasım Çarşamba günü Dünya Kupası'nda hangi maçların oynanacağı araştırılıyor. Peki, bugün hangi takımların maçı var? Bugün Dünya KUpası maçları saat kaçta başlıyor?
Pek çok kişi bugün oynanacak olan 2022 Dünya Kupası maçlarının programını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi takımların maçları olacak?
Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları:
Dünya Kupası C Grubu
22.00 Polonya-ArjantinTRT 1
22.00 S.Arabistan-Meksika TRTSpor
Dünya Kupası D Grubu
18.00 Tunus-Fransa TRTSpor
18.00 Avustralya-Danimarka TRT 1