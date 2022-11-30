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Spor Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları:
Spor

Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları:

30 Kasım Çarşamba günü Dünya Kupası'nda hangi maçların oynanacağı araştırılıyor. Peki, bugün hangi takımların maçı var? Bugün Dünya KUpası maçları saat kaçta başlıyor?

Yeniakit Publisher
2022-11-30 09:44:00 -
Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları:

Pek çok kişi bugün oynanacak olan 2022 Dünya Kupası maçlarının programını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi takımların maçları olacak?

Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları:

Dünya Kupası C Grubu

22.00 Polonya-ArjantinTRT 1

22.00 S.Arabistan-Meksika         TRTSpor

Dünya Kupası D Grubu

18.00 Tunus-Fransa       TRTSpor

18.00 Avustralya-Danimarka     TRT 1

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