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Spor Bugün hangi maçlar var? Bursaspor-Tuzlaspor Gençlerbirliği-Samsunspor maçı ne zaman?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Bursaspor-Tuzlaspor Gençlerbirliği-Samsunspor maçı ne zaman?

Futbolseverler 15 Şubat Salı günü oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? 1.Lig günün maçları

Yeniakit Publisher
2022-02-15 10:06:00 -
Bugün hangi maçlar var? Bursaspor-Tuzlaspor Gençlerbirliği-Samsunspor maçı ne zaman?

Futbol dolu bir hafta sonunun ardından pek çok kişi 15 Şubat Pazartesi günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? Bursaspor-Tuzlaspor Gençlerbirliği-Samsunspor maçı ne zaman?

1.Lig’de daha önce ertelenen iki maç 15 Şubat Salı günü oynanacak. İşte, günün programı:

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor             TRT Spor, beIN Max 1

20.00 Bursaspor-Tuzlaspor         TRT Spor, beIN Max 1

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