Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 13 Temmuz 2022 hangi maç hangi kanalda?
Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Türkiye’de ligin tatilde olması nedeniyle futbolseverler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Trabzonspor’un hazırlık maçları başta olmak üzere İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanalları araştırıyor. Peki 13 Temmuz 2022 Çarşamba bugün kimin maçı var? Bu akşam hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?
13 Temmuz 2022 Çarşamba canlı maçları… Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi. Televizyon karşısına geçen vatandaşlar ya dizi izliyor ya da spor programı izliyor. Haliyle bugün maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 13 Temuz 2022 Çarşamba günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, Bilyoner TV ve Exxen yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, Ziraat Kupası, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.
13 Temmuz Çarşamba bugün kimin maçı var?
19.00 İsveç-İsviçre TRT Spor
20.00 MOL Fehervar-Galatasaray Spor Smart
22.00 Hollanda-Portekiz TRT Spor
14 Temmuz Perşembe yarın hangi maçlar var?
04.00 FC Dallas-New York City S Sport +
19.00 İtalya-İzlanda TRT Spor
22.00 Fransa-Belçika TRT Spor
15 Temmuz Cuma hangi maç hangi kanalda?
19.00 Beşiktaş-Mainz Spor Smart
22.00 Kuzey İrlanda-İngiltere TRT Spor
16 Temmuz Cumartesi kimin maçı var?
20.00 Danimarka-İspanya
17 Temmuz Pazar maç saat kaçta?
02.30 Philadelphia Union-NE Revolution S Sport +