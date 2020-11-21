Bugün hangi maçlar var? | Bu hafta Süper Lig maç programı nasıl?
Süper Lig'de milli maçların olması nedeni ile geçen hafta maç yapılmadı. Süper Lig'de bu hafta 9. hafta heyecanı yaşanacak. Süper Lig’de 9. Hafta, Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor maçı ile başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar yapılacak? İşte detaylar…
Süper Lig’de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında 21 Kasım Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve müsabakalar şu şekilde:
21 Kasım Cumartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
22 Kasım Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
23 Kasım Pazartesi:
19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman