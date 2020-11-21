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Spor Bugün hangi maçlar var? | Bu hafta Süper Lig maç programı nasıl?
Spor

Bugün hangi maçlar var? | Bu hafta Süper Lig maç programı nasıl?

Süper Lig'de milli maçların olması nedeni ile geçen hafta maç yapılmadı. Süper Lig'de bu hafta 9. hafta heyecanı yaşanacak. Süper Lig’de 9. Hafta, Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor maçı ile başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar yapılacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:50:00 -
Bugün hangi maçlar var? | Bu hafta Süper Lig maç programı nasıl?

Süper Lig’de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında 21 Kasım Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve müsabakalar şu şekilde:

21 Kasım Cumartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi:

19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

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