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Spor Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi’nde günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi’nde günün maçları

Günün maçları | UEFA Avrupa Ligi’nde 4. Hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla yaşanacak. Futbolseverler bu sebeple günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Günün maçları

Yeniakit Publisher
2021-11-04 09:54:00 -
Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi’nde günün maçları

Avrupa Ligi’nde 4.hafta bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’da bu akşam önemli karşılaşmalara çıkacak. Peki, bu akşam hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi’nde günün maçları

20.45 Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya)

20.45 Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya)

20.45 Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda)

20.45 Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya)

20.45 Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya)

23.00 Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka)

23.00 Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya)

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