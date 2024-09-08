Bugün hangi maçlar var? 8 EYLÜL 2024 BUGÜNKÜ MAÇLAR saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler destekledikleri takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 8 Eylül 2024 bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

8 Eylül Pazar günü oynanacak günün maçlarını öğrenmek isteyen futbolseverler TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi kanalların yayın akışlarını kontrol etmeye başladı. Peki, bugün maç var mı, kimin maçı var, hangi kanalda, şifresiz mi?

8 EYLÜL PAZAR ULUSLAR LİGİ MAÇLARI

16:00 Lüksemburg - Beyaz Rusya

19:00 Bulgaristan - Kuzey İrlanda

19:00 Danimarka - Sırbistan

19:00 Slovakya - Azerbaycan

19:00 Cebelitarık - Lihtenştayn

21:45 Portekiz - İskoçya

21:45 İsviçre - İspanya

21:45 İsveç - Estonya

21:45 Hırvatistan - Polonya