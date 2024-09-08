Bugün hangi maçlar var? 8 EYLÜL 2024 BUGÜNKÜ MAÇLAR saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolseverler destekledikleri takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 8 Eylül 2024 bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?
Futbolseverler destekledikleri takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 8 Eylül 2024 bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?
8 Eylül Pazar günü oynanacak günün maçlarını öğrenmek isteyen futbolseverler TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi kanalların yayın akışlarını kontrol etmeye başladı. Peki, bugün maç var mı, kimin maçı var, hangi kanalda, şifresiz mi?
8 EYLÜL PAZAR ULUSLAR LİGİ MAÇLARI
16:00 Lüksemburg - Beyaz Rusya
19:00 Bulgaristan - Kuzey İrlanda
19:00 Danimarka - Sırbistan
19:00 Slovakya - Azerbaycan
19:00 Cebelitarık - Lihtenştayn
21:45 Portekiz - İskoçya
21:45 İsviçre - İspanya
21:45 İsveç - Estonya
21:45 Hırvatistan - Polonya