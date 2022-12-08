Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık Perşembe günün maçları
Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'daki profesyonel liglerin hepsine Dünya Kupası maçları sebebiyle ara verildi. Bu sebeple takımlar bu arayı hazırlık maçlarıyla sürdürüyor. Peki, bugün kimin maçı var?
2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Son 16 turu maçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri netleşti. Çeyrek final maçları 9-10 Aralık'ta oynanacak. Bu sebeple turnuvaya iki gün ara verildi. Bu sebeple futbolseverler bugün yani 8 aralık Perşembe günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı.
Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık Perşembe günün maçları
13.30 Adana Demir-Liapaja
15.00 Sivasspor-Saarbrücken
16.00 Karagümrük-Hatayspor
18.30 Arsenal-Lyon
19.00 Beşiktaş-Charleroi S Sport