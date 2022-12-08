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Spor Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık Perşembe günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık Perşembe günün maçları

Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'daki profesyonel liglerin hepsine Dünya Kupası maçları sebebiyle ara verildi. Bu sebeple takımlar bu arayı hazırlık maçlarıyla sürdürüyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-12-08 07:10:00 -
Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık Perşembe günün maçları

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Son 16 turu maçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri netleşti. Çeyrek final maçları 9-10 Aralık'ta oynanacak. Bu sebeple turnuvaya iki gün ara verildi. Bu sebeple futbolseverler bugün yani 8 aralık Perşembe günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı.

Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık Perşembe günün maçları

13.30 Adana Demir-Liapaja

15.00 Sivasspor-Saarbrücken   

16.00 Karagümrük-Hatayspor

18.30 Arsenal-Lyon

19.00 Beşiktaş-Charleroi             S Sport

 

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