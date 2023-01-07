Bugün hangi maçlar var? 7 Ocak Cumartesi günün maçları:
7 Ocak Cumartesi gününü futbol ile iç içe geçirmek isteyenler ‘Bugün hangi liglerde hangi takımların maçları var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, FA Cup maçlarını hangi kanal veriyor? Avrupa ligleri hangi kanalda CANLI İZLE
Futbol liglerini yakından takip edenler, bugün hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?
Bugün hangi maçlar var? 7 Ocak Cumartesi günün maçları:
Süper Lig
16.00 Hatayspor-Antalyaspor beIN Sports 1
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa beIN Sports 1
İspanya La Liga
18.15 Villarreal-Real Madrid S Sport, CBC Sport
20.30 Mallorca-Valladolid
23.00 Espanyol-GironaS Sport
İtalya Serie A
17.00 Fiorentina-Sassuolo S Sport
20.00 Juventus-Udinese S Sport
22.45 Monza-Inter S Sport, CBC Sport
İngiltere FA CUP 3.tur
15.30 Tottenham-Portsmouth Tivibu Spor 1
15.30 Gillingham-Leicester Tivibu Spor 3
15.30 Forest Green-Birmingham
15.30 C. Palace-Southampton Tivibu Spor 2
15.30 Preston-dHuddersfield
15.30 Reading-Watford Tivibu Spor 4
18.00 Boreham Wood-Accrington
18.00 Bournemouth-Burnley Tivibu Spor 3
18.00 Fleetwood Town-QPR
18.00 Ipswich Town-Rotherham
18b00 Blackpool-Not. Forest Tivibu Spor 1
18.00 Hull City-Fulham Tivibu Spor 1
18.00 Millwall-Sheffield Utd
18.00 Shrewsbury-Sunderland
18.00 Middlesbrough-BrightonTivibu Spor 2
18.00 Chesterfield-West Bromwich
20.30 Brentford-West Ham Tivibu Spor 1
20.30 Coventry-Wrexham Tivibu Spor 3
20.30 Luton Town-Wigan Athletic
20.30 Grimsby-Burton Albion
21.00 Sheff Wed-Newcastle Tivibu Spor 2
23.00 Liverpool-Wolverhampton Tivibu Spor 1
Fransa Kupası son 64
15.00 Grasse-La Tamponnaise Bulyoner
15.00 Evreux-Bastia Bilyoner
17.30 Avranches-Brest Bilyoner
17.30 Marsilya-Hyères Bilyoner, beIN Sports 4
17.30 FCOSK-Clermont Bilyoner
17.30 Lyon-Metz Bilyoner, beIN Max 1
17.30 Linas-Montlh.-Lens Bilyoner, beIN Max 2
20.00 Plabennec-Vannes Bilyoner
20.00 Granville-Niort Bilyoner
20.00 Monaco-Rodez Aveyron Bilyoner
20.00 Le Puy F. 43-NiceBilyoner
20.00 Villerupt Thil-Annecy Bilyoner
20.00 Thaon-Amiens SC Bilyoner
20.00 Vire-Nantes Bilyoner, beIN Sports 4
22.45 Bordeaux-Rennes Bilyoner, beIN Sports 4