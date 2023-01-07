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Spor Bugün hangi maçlar var? 7 Ocak Cumartesi günün maçları:
Spor

Bugün hangi maçlar var? 7 Ocak Cumartesi günün maçları:

7 Ocak Cumartesi gününü futbol ile iç içe geçirmek isteyenler ‘Bugün hangi liglerde hangi takımların maçları var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, FA Cup maçlarını hangi kanal veriyor? Avrupa ligleri hangi kanalda CANLI İZLE

Yeniakit Publisher
2023-01-07 09:01:00 -
Bugün hangi maçlar var? 7 Ocak Cumartesi günün maçları:

Futbol liglerini yakından takip edenler, bugün hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?

Bugün hangi maçlar var? 7 Ocak Cumartesi günün maçları:

Süper Lig

16.00 Hatayspor-Antalyaspor    beIN Sports 1

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa          beIN Sports 1

İspanya La Liga

18.15 Villarreal-Real Madrid      S Sport, CBC Sport

20.30 Mallorca-Valladolid

23.00 Espanyol-GironaS Sport

İtalya Serie A

17.00 Fiorentina-Sassuolo          S Sport

20.00 Juventus-Udinese              S Sport

22.45 Monza-Inter         S Sport, CBC Sport

İngiltere FA CUP 3.tur

15.30 Tottenham-Portsmouth   Tivibu Spor 1

15.30 Gillingham-Leicester         Tivibu Spor 3

15.30 Forest Green-Birmingham

15.30 C. Palace-Southampton   Tivibu Spor 2

15.30 Preston-dHuddersfield

15.30 Reading-Watford              Tivibu Spor 4

18.00 Boreham Wood-Accrington

18.00 Bournemouth-Burnley     Tivibu Spor 3

18.00 Fleetwood Town-QPR

18.00 Ipswich Town-Rotherham

18b00 Blackpool-Not. Forest     Tivibu Spor 1

18.00 Hull City-Fulham  Tivibu Spor 1

18.00 Millwall-Sheffield Utd

18.00 Shrewsbury-Sunderland

18.00 Middlesbrough-BrightonTivibu Spor 2

18.00 Chesterfield-West Bromwich

20.30 Brentford-West Ham        Tivibu Spor 1

20.30 Coventry-Wrexham          Tivibu Spor 3

20.30 Luton Town-Wigan Athletic

20.30 Grimsby-Burton Albion

21.00 Sheff Wed-Newcastle       Tivibu Spor 2

23.00 Liverpool-Wolverhampton            Tivibu Spor 1

Fransa Kupası son 64

15.00 Grasse-La Tamponnaise  Bulyoner

15.00 Evreux-Bastia       Bilyoner

17.30 Avranches-Brest  Bilyoner

17.30 Marsilya-Hyères  Bilyoner, beIN Sports 4

17.30 FCOSK-Clermont  Bilyoner

17.30 Lyon-Metz            Bilyoner, beIN Max 1

17.30 Linas-Montlh.-Lens           Bilyoner, beIN Max 2

20.00 Plabennec-Vannes            Bilyoner

20.00 Granville-Niort     Bilyoner

20.00 Monaco-Rodez Aveyron  Bilyoner

20.00 Le Puy F. 43-NiceBilyoner

20.00 Villerupt Thil-Annecy        Bilyoner

20.00 Thaon-Amiens SC              Bilyoner

20.00 Vire-Nantes          Bilyoner, beIN Sports 4

22.45 Bordeaux-Rennes             Bilyoner, beIN Sports 4

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