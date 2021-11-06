Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım cumartesi bugünkü maç saatleri?
Süper Lig günün programı | Süper Lig’de 12.hafta Cuma akşamı oynanan iki maçla başladı. Futbolseverler 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig cumartesi programı
Süper Lig’de 12.hafta Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçlarıyla başladı. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak?
Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım cumartesi bugünkü maç saatleri?
Süper Lig 12.hafta
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0
Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
6 Kasım Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor
7 Kasım Pazar
13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor
19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor