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Spor Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım cumartesi bugünkü maç saatleri?
Spor

Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım cumartesi bugünkü maç saatleri?

Süper Lig günün programı | Süper Lig’de 12.hafta Cuma akşamı oynanan iki maçla başladı. Futbolseverler 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig cumartesi programı

Yeniakit Publisher
2021-11-06 09:24:00 -
Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım cumartesi bugünkü maç saatleri?

Süper Lig’de 12.hafta Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçlarıyla başladı. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak?

Bugün hangi maçlar var? 6 Kasım cumartesi bugünkü maç saatleri?

Süper Lig 12.hafta

Gaziantep FK-Kasımpaşa:            2-0

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor:    2-0

6 Kasım Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

7 Kasım Pazar

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Spor

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

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