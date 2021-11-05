Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım Cuma 2021 bugün hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak?
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor’a konuk oldu. Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak, son üç haftada üçüncü yenilgisini alırken, Beşiktaş, Atakaş Hatayspor karşısında 1-0 yenildi. Öte tarafan Süper Lig 112 haftasında heyecan devam ediyor. Peki Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım Cuma bu akşam maç var mı, kimin maçı var ve hangi kanalda? Süper Lig maç programı...
Süper Lig 12. hafta maç programı: Lider Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek, puanını 27'ye yükseltti. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Süper Lig 11. hafta geride kalırken, futbolseverler bu hafta oynanacak olan Süper Lig 12. hafta maçlarına odaklandı. Peki Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım Cuma hangi maç var mı, kimin maçı var ve hangi kanalda? Süper Lig maç programı...
5 Kasım Cuma hangi maçlar var?
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi yarın oynanacak Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı şöyle:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
6 Kasım Cumartesi günü hangi maçlar var?
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
7 Kasım Pazar günü hangi maçlar var?
13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)