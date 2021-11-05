  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Türkiye' açıklaması: Olası askeri harekata katılmaya hazırız

CHP'li Kumdalı'nın hedef aldığı takkeli çalışan yaşananları anlattı: Özrü kabahatinden büyük

İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Bir çağrımız var

Canlı yayında ilginç anlar! Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir neye uğradığını şaşırdı

Sosyal medyada Abdullah Çatlı sansürü! Kızı Dr. Gökçen Çatlı isyan etti

TBMM çatısı altında rezillik! HDP'li vekilden maaşını aldığı Türkiye'ye kalleş suçlama

Taliban lideri uyardı: Sızmaya karşı dikkatli olun!

Operasyon öncesi YPG/PKK'da ortalık karıştı! Terörist elebaşı, gece yarısı darbesiyle görevden alındı

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı! Susma hakkını kullandı

Bilim adamları sonradan öğrendi: Asteroid Dünya'yı teğet geçti!
Spor Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım Cuma 2021 bugün hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak?
Spor

Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım Cuma 2021 bugün hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak?

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor’a konuk oldu. Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak, son üç haftada üçüncü yenilgisini alırken, Beşiktaş, Atakaş Hatayspor karşısında 1-0 yenildi. Öte tarafan Süper Lig 112 haftasında heyecan devam ediyor. Peki Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım Cuma bu akşam maç var mı, kimin maçı var ve hangi kanalda? Süper Lig maç programı...

Yeniakit Publisher
2021-11-05 08:46:00 - 2021-11-05 08:47:07
Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım Cuma 2021 bugün hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig 12. hafta maç programı: Lider Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek, puanını 27'ye yükseltti. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Süper Lig 11. hafta geride kalırken, futbolseverler bu hafta oynanacak olan Süper Lig 12. hafta maçlarına odaklandı. Peki Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım Cuma hangi maç var mı, kimin maçı var ve hangi kanalda? Süper Lig maç programı...

5 Kasım Cuma hangi maçlar var?

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi yarın oynanacak Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı şöyle:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

6 Kasım Cumartesi günü hangi maçlar var?

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

7 Kasım Pazar günü hangi maçlar var?

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu duyurdu! Bir güzel haber daha
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Bir güzel haber daha

Evlat Nöbetinde bir güzel haberin daha geldiğini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '33. kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır Annelerin..
Bakan Varank, HDP'li Paylan'ı şamar oğlanına çevirdi
Gündem

Bakan Varank, HDP'li Paylan'ı şamar oğlanına çevirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi" diyen HDP'li Garo Paylan'a verdiği cevapla adeta şamar oğl..
Tehlike alarmı: Evlilik araştırmasında çarpıcı sonuçlar!
Gündem

Tehlike alarmı: Evlilik araştırmasında çarpıcı sonuçlar!

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öncülüğünde Türk Dünyasının farklı coğrafyalarında 6 ülkede yaşayan 7 bin 66 gencin evlilik kurumuna v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay