Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım Cuma 2021 bugün hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig 12. hafta maç programı: Lider Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek, puanını 27'ye yükseltti. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Süper Lig 11. hafta geride kalırken, futbolseverler bu hafta oynanacak olan Süper Lig 12. hafta maçlarına odaklandı. Peki Bugün hangi maçlar var? 5 Kasım Cuma hangi maç var mı, kimin maçı var ve hangi kanalda? Süper Lig maç programı...

5 Kasım Cuma hangi maçlar var?

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi yarın oynanacak Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı şöyle:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

6 Kasım Cumartesi günü hangi maçlar var?

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

7 Kasım Pazar günü hangi maçlar var?

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)