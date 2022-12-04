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Spor Bugün hangi maçlar var? 4 Kasım günün maçları:
Spor

Bugün hangi maçlar var? 4 Kasım günün maçları:

4 Kasım Pazar gününü futbol maçlarını takip ederek geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 10:44:00 -
Bugün hangi maçlar var? 4 Kasım günün maçları:

DÜnya Kupası sebebiyle Süper Lİg'e ara verildi. Ancak TFF 1'de maçlar sürüyor. Ayrıca takımlar hazırlık maçları da yapıyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var?

Bugün hangi maçlar var? 4 Kasım günün maçları:

Dünya Kupası son 16 turu

18.00 Fransa-Polonya   TRT1

22.00 İngiltere-SenegalTRT1

TFF 1.Lig

13.30 Manisa FK-Keçiörengücü

16.00 Adanaspor-Göztepe                       TRT Spor,beIN Sports 2

19.00 Altay-Boluspor     beIN Sports 2, TRT Spor

Hazırlık maçı

17.00 Adana Demir-M. Tel Aviv

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