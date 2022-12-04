Bugün hangi maçlar var? 4 Kasım günün maçları:
4 Kasım Pazar gününü futbol maçlarını takip ederek geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırıyor.
DÜnya Kupası sebebiyle Süper Lİg'e ara verildi. Ancak TFF 1'de maçlar sürüyor. Ayrıca takımlar hazırlık maçları da yapıyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var?
Bugün hangi maçlar var? 4 Kasım günün maçları:
Dünya Kupası son 16 turu
18.00 Fransa-Polonya TRT1
22.00 İngiltere-SenegalTRT1
TFF 1.Lig
13.30 Manisa FK-Keçiörengücü
16.00 Adanaspor-Göztepe TRT Spor,beIN Sports 2
19.00 Altay-Boluspor beIN Sports 2, TRT Spor
Hazırlık maçı
17.00 Adana Demir-M. Tel Aviv