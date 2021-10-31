Bugün hangi maçlar var? 31 Ekim 2021 bugün hangi takımın maçı var?
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor’a konuk oldu. Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Öte tarafan Süper Lig 11. haftasında heyecan devam ediyor. Peki Bugün hangi maçlar var? 31 Ekim Pazar bu akşam maç var mı, kimin maçı var ve hangi kanalda? Süper Lig maç programı...
Süper Lig maçları, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi maçları ile birlikte günlük olarak merak ediliyor. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak, son üç haftada üçüncü yenilgisini aldı. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Altay, bu sezon ilk kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Kasımpaşa, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Süper Lig 11.haftasıda maç heyecanı bugün de devam edecek. Peki, bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 31 Ekim gününün maç programı.
31 Ekim 2021 bugün hangi takımın maçı var?
13.30 Kayserispor-Fatih Karagümrük beIN Sports 1
13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor TRT Spor
14.30 Inter-Udinese S Sport 2
16.00 Alanyaspor-Göztepe beIN Sports 1
16.00 BB Erzurumspor-Balıkesirspor TRT Spor
17.00 Fiorentina-Spezia S Sport 2
17.00 Norwich City-Leeds United S Sport
18.15 Atletico Madrid-Real Betis Spor Smart
19.00 Galatasaray-Gaziantep FK beIN Sports 1
19.00 Denizlispor-Kocaelispor TRT Spor
19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor TRT Avaz
19.30 Aston Villa-West Ham S Sport
20.00 Salernitana-Napoli S Sport 2
22.45 Roma-Milan S Sport 2
23.00 Real Sociedad-Athletic Bilbao Spor Smart