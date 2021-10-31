  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün hangi maçlar var? 31 Ekim 2021 bugün hangi takımın maçı var?
Spor

Bugün hangi maçlar var? 31 Ekim 2021 bugün hangi takımın maçı var?

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor’a konuk oldu. Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Öte tarafan Süper Lig 11. haftasında heyecan devam ediyor. Peki Bugün hangi maçlar var? 31 Ekim Pazar bu akşam maç var mı, kimin maçı var ve hangi kanalda? Süper Lig maç programı...

Yeniakit Publisher
2021-10-31 08:16:00 - 2021-10-31 08:17:07
Bugün hangi maçlar var? 31 Ekim 2021 bugün hangi takımın maçı var?

Süper Lig maçları, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi maçları ile birlikte günlük olarak merak ediliyor. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak, son üç haftada üçüncü yenilgisini aldı. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Altay, bu sezon ilk kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Kasımpaşa, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Süper Lig 11.haftasıda maç heyecanı bugün de devam edecek. Peki, bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 31 Ekim gününün maç programı.

31 Ekim 2021 bugün hangi takımın maçı var?

13.30 Kayserispor-Fatih Karagümrük   beIN Sports 1

13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor TRT Spor

14.30 Inter-Udinese S Sport 2

16.00 Alanyaspor-Göztepe beIN Sports 1

16.00 BB Erzurumspor-Balıkesirspor  TRT Spor

17.00 Fiorentina-Spezia   S Sport 2

17.00 Norwich City-Leeds United S Sport

18.15 Atletico Madrid-Real Betis Spor Smart

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK beIN Sports 1

19.00 Denizlispor-Kocaelispor   TRT Spor

19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor TRT Avaz

19.30 Aston Villa-West Ham S Sport

20.00 Salernitana-Napoli S Sport 2

22.45 Roma-Milan S Sport 2

23.00 Real Sociedad-Athletic Bilbao Spor Smart

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye 'muz' operasyonu! Tek tek deşifre etti: Bakın arkasından hangi ülkeler çıktı
Gündem

Türkiye'ye 'muz' operasyonu! Tek tek deşifre etti: Bakın arkasından hangi ülkeler çıktı

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye'ye Suriyeliler üzerinden nasıl bir 'muz' operasyonu gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi. ..
Abdüllatif Şener nankörlüğün dibine vurdu
Gündem

Abdüllatif Şener nankörlüğün dibine vurdu

CHP sığıntısı Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.
İçlerinde Türkiye de var! Darbeci Burhan, büyükelçileri görevden aldı
Dünya

İçlerinde Türkiye de var! Darbeci Burhan, büyükelçileri görevden aldı

Darbeci Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Türkiye’nin de arasında olduğu çok sayıda ülkedeki büyükelçiyi görevden aldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay