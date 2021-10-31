Bugün hangi maçlar var? 31 Ekim 2021 bugün hangi takımın maçı var?

Süper Lig maçları, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi maçları ile birlikte günlük olarak merak ediliyor. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak, son üç haftada üçüncü yenilgisini aldı. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Altay, bu sezon ilk kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Kasımpaşa, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Süper Lig 11.haftasıda maç heyecanı bugün de devam edecek. Peki, bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 31 Ekim gününün maç programı.

31 Ekim 2021 bugün hangi takımın maçı var?

13.30 Kayserispor-Fatih Karagümrük beIN Sports 1

13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor TRT Spor

14.30 Inter-Udinese S Sport 2

16.00 Alanyaspor-Göztepe beIN Sports 1

16.00 BB Erzurumspor-Balıkesirspor TRT Spor

17.00 Fiorentina-Spezia S Sport 2

17.00 Norwich City-Leeds United S Sport

18.15 Atletico Madrid-Real Betis Spor Smart

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK beIN Sports 1

19.00 Denizlispor-Kocaelispor TRT Spor

19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor TRT Avaz

19.30 Aston Villa-West Ham S Sport

20.00 Salernitana-Napoli S Sport 2

22.45 Roma-Milan S Sport 2

23.00 Real Sociedad-Athletic Bilbao Spor Smart