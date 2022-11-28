Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım Pazartesi günün maçları:
Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise bugün yani 28 Kasım Pazartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?
20 Kasım'da başlayan Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Futbolseverler ise bugün oynanacak maçların saatlerini araştırıyor. Peki, bugün hangi takımların maçı var?
Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım Pazartesi günün maçları:
Dünya Kupası G Grubu
13.00 Kamerun-Sırbistan TRT 1
19.00 Brezilya-İsviçre TRT 1
Dünya Kupası H Grubu
16.00 Güney Kore-Gana TRT 1
22.00 Portekiz-Uruguay TRT 1
TFF 1.Lig
20.00 Altınordu-Manisa FK TRT Spor, beIN Sports 2