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Spor Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım Pazartesi günün maçları:
Spor

Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım Pazartesi günün maçları:

Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise bugün yani 28 Kasım Pazartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-11-28 08:47:00 -
Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım Pazartesi günün maçları:

20 Kasım'da başlayan Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Futbolseverler ise bugün oynanacak maçların saatlerini araştırıyor. Peki, bugün hangi takımların maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 28 Kasım Pazartesi günün maçları:

Dünya Kupası G Grubu

13.00 Kamerun-Sırbistan            TRT 1

19.00 Brezilya-İsviçre    TRT 1

Dünya Kupası H Grubu

16.00 Güney Kore-Gana   TRT 1

22.00 Portekiz-Uruguay   TRT 1

TFF 1.Lig            

20.00 Altınordu-Manisa FK         TRT Spor, beIN Sports 2

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