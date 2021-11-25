Bugün hangi maçlar var 25 Kasım Perşembe bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var, bugün maç var mı? bugünkü maç saatleri kaçta? gibi sorular futbolseverler tarafından sorulmakta. UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta karşılaşmaları Spartak Moskova - Napoli maçı ile başladı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’ninde yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında bugün heyecan dorukta. Peki bugün hangi maçlar olacak? İşet 25 Kasım Perşembe bugün oynanancak karşılaşmalar…

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta karşılaşmaları düny oynanan Spartak Moskova - Napoli maçı ile başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 24 Kasım Çarşamba günü bir maç ile yapılırken, 25 Kasım Perşembe günü ise 15 maç oynanacak. Topladığı 8 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray, perşembe günü saat 20.45'te milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. 5 puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe de aynı gün TSİ 23.00'te Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım Perşembe hangi maçlar var?

Beşinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa)

20.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya)

20.45 Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)

23.00 Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)

23.00 Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa)

23.00 PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika)

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Beşiktaş öne geçtiği maçta lider Ajax'a 2-1 yenildi. Bu sonuçla Avrupa'ya veda eden siyah-beyazlı ekip, 5. maçında da puanla tanışamadı.