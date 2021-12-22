Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’de 18. hafta karşılaşmaların heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'in 18. haftası Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor maçlarıyla başladı. Antalyaspor-Kasımpaşa maçı 1-1 eşitlik ile sona ererken, Başakşehir evinde Giresunspor’u 3-1 yendi. Süper Lig’in 18. haftasındaki en merak konuşulan maçı ise Adana Demirspor-GS maçı oldu. Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 22 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var? Süper Lig 18. hafta 22 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var? Yarın hangi maçlar var? 23 Aralık Perşembe hangi maçlar var?