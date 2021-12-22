Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta?
Süper Lig’de 18. hafta karşılaşmaların heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'in 18. haftası Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor maçlarıyla başladı. Antalyaspor-Kasımpaşa maçı 1-1 eşitlik ile sona ererken, Başakşehir evinde Giresunspor’u 3-1 yendi. Süper Lig’in 18. haftasındaki en merak konuşulan maçı ise Adana Demirspor-GS maçı oldu. Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 22 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var? Süper Lig 18. hafta 22 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var? Yarın hangi maçlar var? 23 Aralık Perşembe hangi maçlar var?
Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. Adana Demirspor sahasında Galatasaray’ı 2-0 yendi. Diğer karşılaşmalarda Altay, ağırladığı Trabzonspor’a 1-2 yenilirken,, Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 eşitlik olarak sahadan ayrıldı. Başakşehir evinde Giresunspor’u 3-1 yendi. Peki bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? Süper Lig 18. hafta 22 Aralık Çarşamba bugünkü maçlar hangileri?
Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık Çarşamba bugünkü maçlar
22 Aralık Çarşamba hangi maçlar var? İşte Bugün oynanacak Süper Lig maçları:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)
20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
Yarın hangi maçlar var? 23 Aralık Perşembe hangi maçlar var?
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)
20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
Süper Lig 18. hafta Salı günü oynanan maçların sonuçları
Süper Lig puan durumu
1.TRABZONSPOR - 45
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - 33
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - 32
4.ADANA DEMİRSPOR - 29
5.ATAKAŞ HATAYSPOR - 29
6.FENERBAHÇE - 28
7.AYTEMİZ ALANYASPOR - 27
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR - 25
9.BEŞİKTAŞ - 25
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - 25
11.GALATASARAY - 24
12.GZT GİRESUNSPOR - 22
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR - 22
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 22
15.YUKATEL KAYSERİSPOR - 20
16.ALTAY - 18
17.ÇAYKUR RİZESPOR - 16
18.GÖZTEPE - 14
19.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - 14
20.KASIMPAŞA - 12