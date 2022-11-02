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Spor Bugün hangi maçlar var? 2 Kasım Çarşamba günün maçları:
Spor

Bugün hangi maçlar var? 2 Kasım Çarşamba günün maçları:

Şampiyonlar Ligi'nde grup heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla noktalanacak. Futbolseverler ise hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin hangi takımların maçı var? Şampiyonlar Ligi günün maçları:

Yeniakit Publisher
2022-11-02 08:34:00 -
Bugün hangi maçlar var? 2 Kasım Çarşamba günün maçları:

Şampiyonlar Ligi'ni yakından takip edenler bu akşam hangi gruplarda hangi takımların karşı karşıya geleceğini araştırmaya başladı.

Bugün hangi maçlar var? 2 Kasım Çarşamba günün maçları:

Şampiyonlar Ligi E Grubu

23.00 Chelsea-bDinamo Zagreb                Exxen

23.00 Milan-Salzburg     Exxen, CBC Sport, TV 8,5

Şampiyonlar Ligi F Grubu

20.45 Real Madrid-Celtic              Exxen TV 8,5

20.45 Shakhtar-RB Leipzig           Exxen, CBC Sport

Şampiyonlar Ligi G Grubu

23.00 Manchester City-Sevilla   Exxen

23.00 Kopenhag-B. Dortmund   Exxen

Şampiyonlar Ligi H Grubu

23.00 Juventus-PSG       Exxen

23.00 Maccabi Haifa-Benfica      Exxen

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