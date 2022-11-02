Bugün hangi maçlar var? 2 Kasım Çarşamba günün maçları:
Şampiyonlar Ligi'nde grup heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla noktalanacak. Futbolseverler ise hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin hangi takımların maçı var? Şampiyonlar Ligi günün maçları:
Şampiyonlar Ligi'ni yakından takip edenler bu akşam hangi gruplarda hangi takımların karşı karşıya geleceğini araştırmaya başladı.
Bugün hangi maçlar var? 2 Kasım Çarşamba günün maçları:
Şampiyonlar Ligi E Grubu
23.00 Chelsea-bDinamo Zagreb Exxen
23.00 Milan-Salzburg Exxen, CBC Sport, TV 8,5
Şampiyonlar Ligi F Grubu
20.45 Real Madrid-Celtic Exxen TV 8,5
20.45 Shakhtar-RB Leipzig Exxen, CBC Sport
Şampiyonlar Ligi G Grubu
23.00 Manchester City-Sevilla Exxen
23.00 Kopenhag-B. Dortmund Exxen
Şampiyonlar Ligi H Grubu
23.00 Juventus-PSG Exxen
23.00 Maccabi Haifa-Benfica Exxen