  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün hangi maçlar var?
Spor

Bugün hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz izle | Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, bu akşam hangi maçlar var? | Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi maçı izle

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:29:00 -
Bugün hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı bugün başlıyor. Futbolseverler Devler Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor. İşte, detaylar.

Bugün hangi maçlar var?

20 Ekim Salı

19.55 Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika)

19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya)

22.00 Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

22.00 Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir

21 Ekim Çarşamba

19.55 Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

19.55 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)

22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya)

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi grup maçlarını beIN Sport kanallarından izleyebilirsiniz. Digiturk üyeliğiniz bulunmuyorsa tek maç satın alma özelliğine göz atabilirsiniz. Bu arada Azerbeycan'da yayın yapan CBC sport kanalı Dinamo Kiev-Juventus ve PSG-Machester United maçlarını şifresiz olarak yayınlayacak. 

22:00 PSG-Man Utd       beIN SPORTS HD 2

22:00 RB Leipzig-Başakşehir                       beIN SPORTS HD 1

22:00 Chelsea-Sevilla     beIN SPORTS HD 4

22:00 Rennes-Krasnodar             beIN SPORTS MAX HD 2

22:00 Lazio-Dortmund  beIN SPORTS MAX HD 1

22:00 Barcelona-Ferencvaros    beIN SPORTS HD 3

Leipzig Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Leipzig Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor

Leipzig Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...
Siyaset

FETÖ skandalı sonrası Meral Akşener duyurdu: Buğra Kavuncu bugün itibariyle...

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ çıkışı sonrası açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkı..
Gündeme bomba gibi düşen görüntüler! Türk SİHA'ları bakın ne hale soktu
Dünya

Gündeme bomba gibi düşen görüntüler! Türk SİHA'ları bakın ne hale soktu

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermeni askerleri Türk SİHA'larından korunmak için türlü yolları deniyor...
2 çocuğu olunca işler değişti! 'Yıkmak için dağa çıktığımız Türkiye'ye muhtaç oldum'
Gündem

2 çocuğu olunca işler değişti! 'Yıkmak için dağa çıktığımız Türkiye'ye muhtaç oldum'

2006'da terör örgütü PKK'ya katılan Rojda Barut isimli terörist, örgütten kaçtıktan sonra evlendi ve çocuklarının tedavisi için Türkiye'ye m..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay