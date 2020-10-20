Bugün hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz izle | Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, bu akşam hangi maçlar var? | Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi maçı izle
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı bugün başlıyor. Futbolseverler Devler Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor. İşte, detaylar.
Bugün hangi maçlar var?
20 Ekim Salı
19.55 Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika)
19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya)
22.00 Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
22.00 Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)
22.00 Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir
21 Ekim Çarşamba
19.55 Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
19.55 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa)
22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)
22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya)
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi grup maçlarını beIN Sport kanallarından izleyebilirsiniz. Digiturk üyeliğiniz bulunmuyorsa tek maç satın alma özelliğine göz atabilirsiniz. Bu arada Azerbeycan'da yayın yapan CBC sport kanalı Dinamo Kiev-Juventus ve PSG-Machester United maçlarını şifresiz olarak yayınlayacak.
22:00 PSG-Man Utd beIN SPORTS HD 2
22:00 RB Leipzig-Başakşehir beIN SPORTS HD 1
22:00 Chelsea-Sevilla beIN SPORTS HD 4
22:00 Rennes-Krasnodar beIN SPORTS MAX HD 2
22:00 Lazio-Dortmund beIN SPORTS MAX HD 1
22:00 Barcelona-Ferencvaros beIN SPORTS HD 3