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Spor Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık Pazar günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık Pazar günün maçları

Hafta sonunu futbol ile dolu dolu geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar oynananacak?

Yeniakit Publisher
2022-12-11 10:35:00 -
Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık Pazar günün maçları

11 Aralık Pazar günü Dünya Kupası'nda maçlar oynanamayacak. Bugün TFF 1.Ligdeki maçların yanı sıra hazırlık maçları oynanacak. İşte, günün programı:

TFF 1.Lig

13.30 Boluspor-Bandırmaspor  TRTSpor, beIN Sports 2

16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor     TRTSpor, beIN Sports 2

19.00 Altınordu-Bodrumspor    TRTSpor, beIN Sports 2

Hazırlık maçı

17.00 Liverpool-Lyon     Bilyoner

17.10 Aston Villa-Chelsea          

19.00 Beşiktaş-Westerlo             S Sport

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