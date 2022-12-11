Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık Pazar günün maçları
Hafta sonunu futbol ile dolu dolu geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar oynananacak?
11 Aralık Pazar günü Dünya Kupası'nda maçlar oynanamayacak. Bugün TFF 1.Ligdeki maçların yanı sıra hazırlık maçları oynanacak. İşte, günün programı:
TFF 1.Lig
13.30 Boluspor-Bandırmaspor TRTSpor, beIN Sports 2
16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor TRTSpor, beIN Sports 2
19.00 Altınordu-Bodrumspor TRTSpor, beIN Sports 2
Hazırlık maçı
17.00 Liverpool-Lyon Bilyoner
17.10 Aston Villa-Chelsea
19.00 Beşiktaş-Westerlo S Sport