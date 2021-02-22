Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
Haftanın ilk işlem gününde güncel döviz kurları merak ediliyor. Vatandaşlar “Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu?” sorularına cevap arıyorlar. Peki dolar ne kadar oldu? Euro’da son durum nedir? Riyal ne kadarü? 22 Şubat güncel döviz kurları…
Dolarda hareketlilik yaşanırken vatandaşlar, güncel döviz kurlarını haftanın ilk işlem gününde merak ediyorlar. Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 22 Şubat dolar ne kadar?
Güncel döviz kurları
Dolar
ALIŞ: 7,0053 TL
SATIŞ: 7,0078 TL
Euro
ALIŞ: 8,4735 TL
SATIŞ: 8,4804 TL
Suudi Riyal
ALIŞ: 1,8627 TL
SATIŞ: 1,8721 TL
Sterlin
ALIŞ: 9,8003 TL
SATIŞ: 9,8071 TL