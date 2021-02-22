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Ekonomi Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
Ekonomi

Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Haftanın ilk işlem gününde güncel döviz kurları merak ediliyor. Vatandaşlar “Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu?” sorularına cevap arıyorlar. Peki dolar ne kadar oldu? Euro’da son durum nedir? Riyal ne kadarü? 22 Şubat güncel döviz kurları…

Yeniakit Publisher
2021-02-22 11:20:00 -
Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Dolarda hareketlilik yaşanırken vatandaşlar, güncel döviz kurlarını haftanın ilk işlem gününde merak ediyorlar. Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar oldu? 22 Şubat dolar ne kadar?

Güncel döviz kurları

Dolar

ALIŞ: 7,0053 TL           

SATIŞ: 7,0078 TL

Euro

ALIŞ: 8,4735 TL

SATIŞ: 8,4804 TL

Suudi Riyal

ALIŞ: 1,8627 TL

SATIŞ: 1,8721 TL

Sterlin

ALIŞ: 9,8003 TL

SATIŞ: 9,8071 TL

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