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Bugün başlıyor... Rekor kıracak!

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan IDEF, bugün başlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen fuar, bu sene katılımcı sayısı ve planlanan görüşmeler açısından kendi rekorunu kıracak.

30 Nisan 2019 Salı 06:24
Bugün başlıyor... Rekor kıracak!

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) bugün başlıyor. Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen IDEF, bu yıl 14'üncü kez kapılarını açacak. Fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'den 20 kurum ve kuruluş var

Fuara, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği olmak üzere 20 kurum ve kuruluş destek veriyor.

Binden fazla firma olacak

Fuara bu yıla 576'sı yabancı, 485'i Türk toplam bin 61 firma katılacak. Türk firmalarının 250'si KOBİ'lerden oluşacak. Dünyanın farklı coğrafyalarından 68 ülkeden 550 kişiden oluşan 150 heyetin katılım sağlayacağı fuarda, heyetlerde 68 üst düzey yetkili yer alacak. Fuar kapsamında 4 bin 420 planlı görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmeler; yabancı heyetler, Türk makamları ve yerli-yabancı katılımcı firmalar arasında planlanan ikili görüşmeleri kapsıyor. Fuarda 70 imza töreni gerçekleştirilmesi planlanıyor. İmza törenleri ile yerli ve yabancı iş birlikleri ilan edilecek.

Yeni ürünler ilk kez vitrinde

IDEF katılımcı firma açısından dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alıyor. IDEF görüşmeler açısından ise dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarı olarak dikkati çekiyor. Fuar, bu sene katılımcı sayısı ve planlanan görüşmeler açısından kendi rekorunu kıracak. IDEF'te önceki yıllarda olduğu gibi Türk savunma sanayisi tarafında geliştirilen birçok ürün ilk kez sergilenecek. Daha önce geliştirilen çeşitli ürünlerin de yeni versiyonları fuarda tanıtılacak. Fuarda; zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının aralarında bulunduğu birçok ürün yer alacak.

Türkiye ve Rusya’dan savunma başarısı

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik iş birliğinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, “Rakiplerimizin ilişkilerimize müdahale etme girişimlerini başarıyla aşıyoruz” ifadesini kullandı. Yapılan açıklamada, Rus şirketin, İstanbul’daki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2019’a geniş katılım göstereceği belirtildi. Rusya’nın Türkiye ile çok sayıda ortak projesi olduğunu anımsatan Miheyev, “Buna ek olarak Türkiye, Rusya’nın hava savunma sistemlerine de ilgi duyuyor” dedi. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi Sergey Çemozov ise Türkiye’nin Rosteh ve Rusya için kilit ortaklardan olduğunu aktardı. Çemozov, “Havacılık gibi yüksek teknoloji alanları da dahil teknolojik iş birliğine de hazırız” diye konuştu.

Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 06:24
  1. İstanbul
  2. Fuar
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