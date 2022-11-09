Bugün altın ne kadara satılıyor? Gram altın çeyrek altın güncel fiyatlar 9 Kasım Çarşamba
9 Kasım Çarşamba günü güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, gram altın ne kadara satılıyor? Gram altın ne kadar oldu?
Özellikle altın alacak olanlar güncel, canlı altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?
Bugün altın ne kadara satılıyor? Gram altın çeyrek altın güncel fiyatlar 9 Kasım Çarşamba
Altın ve Para Piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli bilgiler verdi. Memiş, bu hafta içerisinde altında yükselişlerin olacağını ifade etti. Memiş, gram altın fiyatlarının 1.038'lere geleceğini ve bu seviyeye gelmesinin hemen ardından 1.060 seviyesine ulaşacağını belirtti.
Gram altın
Alış: 1.023,09
Satış: 1.668,00
Çeyrek altın
Alış: 1.668,00 TL
Satış: 1.684,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.327,00 TL
Satış: 3.369,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.650,00 TL
Satış: 6.713,00 TL
Reşat altını
Alış: 6.682,47 TL
Satış: 6.745,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 931,57 TL
Satış: 941,08 TL