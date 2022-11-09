  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bugün altın ne kadara satılıyor? Gram altın çeyrek altın güncel fiyatlar 9 Kasım Çarşamba
Ekonomi

Bugün altın ne kadara satılıyor? Gram altın çeyrek altın güncel fiyatlar 9 Kasım Çarşamba

9 Kasım Çarşamba günü güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, gram altın ne kadara satılıyor? Gram altın ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-11-09 10:56:00 -
Bugün altın ne kadara satılıyor? Gram altın çeyrek altın güncel fiyatlar 9 Kasım Çarşamba

Özellikle altın alacak olanlar güncel, canlı altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?

Bugün altın ne kadara satılıyor? Gram altın çeyrek altın güncel fiyatlar 9 Kasım Çarşamba

Altın ve Para Piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli bilgiler verdi. Memiş, bu hafta içerisinde altında yükselişlerin olacağını ifade etti. Memiş, gram altın fiyatlarının 1.038'lere geleceğini ve bu seviyeye gelmesinin hemen ardından 1.060 seviyesine ulaşacağını belirtti.

Gram altın

Alış: 1.023,09

Satış: 1.668,00

Çeyrek altın

Alış: 1.668,00 TL

Satış: 1.684,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.327,00 TL

Satış: 3.369,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.650,00 TL

Satış: 6.713,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.682,47 TL

Satış: 6.745,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 931,57 TL

Satış: 941,08 TL

Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olacak tahminler nedir 2022
Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olacak tahminler nedir 2022

Ekonomi

Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olacak tahminler nedir 2022

Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere ceza yağabilir
Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere ceza yağabilir

Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere ceza yağabilir

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de indirim hazırlığı
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de indirim hazırlığı

Ekonomi

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de indirim hazırlığı

Brent petrolün varil fiyatı 95,13 dolar!
Brent petrolün varil fiyatı 95,13 dolar!

Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 95,13 dolar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan: Güvenlik kaygılarımızın giderildiğini görmek istiyoruz
Gündem

Başkan Erdoğan: Güvenlik kaygılarımızın giderildiğini görmek istiyoruz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç, kendi güvenliği için NATO üyeliği..
İbn-i Sina'dan inatçı öksürük krizlerine kür tarifi! 1 tatlı kaşığı ballı karışımı 3 gün boyunca her sabah tüketin
Sağlık

İbn-i Sina'dan inatçı öksürük krizlerine kür tarifi! 1 tatlı kaşığı ballı karışımı 3 gün boyunca her sabah tüketin

İbn-i Sina sağlıklı tarifleriyle çok seviliyor. Ünlü bilim insanı inatçı öksürük krizlerine ise 2 farklı tarif veriyor. Peki İbn-i Sina'nın ..
Fatih Tezcan'a Mustafa Kemal'e hakaretten hapis cezası! Hakim ile aralarındaki diyaloğu paylaştı
Medya

Fatih Tezcan'a Mustafa Kemal'e hakaretten hapis cezası! Hakim ile aralarındaki diyaloğu paylaştı

Mustafa Kemal'e hakaret davası kapsamında tutuklu bulunan Fatih Tezcan'a 1 yıl hapis cezası verildi. Editörü aracılığı ile Twitter hesabında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23