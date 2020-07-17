Bugün altın ne kadar? 17 Temmuz kapalıçarşı güncel altın fiyatları
Bugün altın ne kadar? 17 Temmuz kapalıçarşı güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Altın fiyatlarının yükselmesi yatırımcıları üzse de düğün yapacaklar araştırarak altın alıyor. Peki ama bugün çeyrek, gram, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte son dakika güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları düne göre düşmüş olsa da cep yakmaya devam ediyor. Haziran ayında 350 lirayı gören gram altın, Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren 390 bandında ilerliyor. Bugünse, 396 liradan işlem görüyor.
Liste önce alış, daha sonra satış fiyatı olacak şekilde sıralanmıştır.
GRAM ALTIN
- 396,87
- 397,00
22 AYAR BİLEZİK
- 363,20
- 364,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.580,10
- 2.603,30
YARIM ALTIN
- 1.290,10
- 1.306,60
ÇEYREK ALTIN
- 647,00
- 654,10
REŞAT ALTIN
- 2.612,57
- 2.636,25
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 360,34
- 374,27
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80