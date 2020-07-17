Bugün altın ne kadar? 17 Temmuz kapalıçarşı güncel altın fiyatları

Bugün altın ne kadar? 17 Temmuz kapalıçarşı güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Altın fiyatlarının yükselmesi yatırımcıları üzse de düğün yapacaklar araştırarak altın alıyor. Peki ama bugün çeyrek, gram, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte son dakika güncel altın fiyatları...