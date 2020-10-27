Bugün 3 oldu... Bir köy için daha emir geldi!
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köy daha karantina altına alındı.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Yamanlar köyü, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla ikinci bir karara kadar karantinada tutulacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Öte yandan, İnebolu ilçesine bağlı Sökü ve Kayaelması köyleri de bugün karantinaya alınmıştı.