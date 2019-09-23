Buğdaylı semizotu çorbası nasıl yapılır? Semizotu çorbası tarifi Semizotunu salata ya da yemek olarak tüketmek istemiyorsanız; bu kez çorbasını hazırlayabilirsiniz. İşte, "Buğdaylı semizotu çorbası nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Semizotunu salata ya da yemek olarak tüketmek istemiyorsanız; bu kez çorbasını hazırlayabilirsiniz. İşte, "Buğdaylı semizotu çorbası nasıl yapılır?" sorusunun cevabı... Buğdaylı semizotu çorbası nasıl yapılır? Malzemeler: 1 su bardağı buğday

Yarım demet semizotu

2 su bardağı yoğurt

1 adet soğan

Sıvıyağ

Tuz

Karabiber

Nane

Su Semizotu çorbası yapmak için öncelikle işe buğdayı haşlayarak başlayın. Soğanları yemeklik doğrayın. Az yağda soğanları soteleyin. Ardından tencereye ince doğradığınız semizotlarını ekleyin. Bir kasede yoğurdu güzelce çırpın ve tencereye ekleyin. Kaynar su ekleyerek çorbanın kıvamını ayarlayın. Çorba kaynayınca tencereye buğday eklenir. Buğday da bir taşım kaynadıktan sonra çorbanızı blendardan geçirebilirsiniz. Afiyet olsun.

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