Bugatti Chiron hız rekorunu Michelin lastikleriyle kırdı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Michelin’in, Pilot Sport Cup 2 lastiklerine sahip olan Bugatti Chiron, saatte 490,484 kilometre hızı (km/sa) aşarak dünyada bu sınırı aşan ilk otomobil unvanını kazandı.



Michelin açıklamasına göre, şirketin, Pilot Sport Cup 2 lastiklerine sahip olan Bugatti Chiron, 490,484 km/sa hızı aşarak rekor kırdı. Bugatti test sürücüsü Andy Wallace tarafından gerçekleştirilen rekor sürüşte Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerin üzerinde, sadece Bugatti’de kullanılabileceklerini gösteren "BG" işareti bulunurken, lastiklerin yolda kullanımı da tamamen yasal olarak açıklandı.

Lastiklerdeki tek fark ise rekortmen Chiron’da kullanılan lastiklerin dış kuşaklarının çok yüksek hızlarda dayanmak zorunda oldukları 5 bin 300 "G kuvvete" göre güçlendirilmiş olmaları olarak öne çıkıyor.





- En iyi üretim teknikleri kullanıldı







Söz konusu araç için, Michelin ve Bugatti mühendisleri lastiklerin ve şasinin ortak geliştirilmesi sürecinde işbirliği yaptı. En iyi üretim tekniklerinin kullanıldığı lastiklerle otomobilin eş zamanlı geliştirilmesi sayesinde, Bugatti Chiron’un lastik performansı optimum seviyelere ulaştı.

Bugatti Chiron için özellikle tasarlanan Pilot Sport Cup 2 lastiklerin geliştirilmesi esnasında, Michelin Fransa’nın Ladoux şehrindeki Teknoloji Merkezini ve ABD, Charlotte SC’deki tesisini kullandı. Bu tesislerde lastikler üzerinde en aşırı testlerin yürütülebilmesi için özel makineler çalıştırıldı. Bugatti Chiron’un erişebildiği aşırı hızlarda lastikleri test etmek için Michelin, Space Shuttle’a takılan lastikleri test etmek için tasarlanan ve 510 km/saate kadar test gerçekleştirebilen bir test makinesi kullandı.

Yüksek hız kapasitesi ve güvenlik seviyelerine ek olarak, Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler otomobilin yollardaki konforuna da katkıda bulunuyor.





- Chiron için tek orijinal ekipman lastiği



Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Lastik Tasarım Lideri Pierre Chandezon, "Michelin olarak bu rekorun asli bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu rekor, bizimle Bugatti arasında neredeyse 20 yıla dayanan ilişkinin bir meyvesi. Bu süre zarfında kurulan güven duygusu sayesinde, Michelin’in Chiron için tek orijinal ekipman lastiğini geliştirmesine olanak sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

