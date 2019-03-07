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Bugati, dünyanın en pahalı aracını tanıttı

Bugatti, dünyanın en pahalı aracını Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı.

07 Mart 2019 Perşembe 16:14
Bugati, dünyanın en pahalı aracını tanıttı

Bugatti, dünyanın en pahalı aracını Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Araç, 16.5 milyon euro’ya alıcı buldu.


Cenevre Otomobil Fuarı, dünyanın en pahalı otomobilini ağırladı. ’Siyah Araç’ anlamına gelen La Voiture Noire 16.5 milyon euro’ya alıcı buldu. Sadece bir adet üretilen araçta 4 turbolu 8.0 litrelik W16 motor kullanırken, bu motor 1500 beygir güç ve 1600 Nm tork üretebiliyor.


Gövdesi tamamen karbon fiberden ve el ile üretilen aracı kimin aldığı henüz açıklanmadı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:14
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