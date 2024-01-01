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Yerel Buffon'dan kafaları karıştıran öneri: Kale boyları...
Yerel

Buffon'dan kafaları karıştıran öneri: Kale boyları...

Yeniakit Publisher
2024-01-01 17:01:00 -
Buffon'dan kafaları karıştıran öneri: Kale boyları...

Tüm zamanların en iyi file bekçilerinden biri olarak gösterilen İtalyan Gianluigi Buffon, futbolda kale boyutlarının büyütülmesi gerektiğini belirtti.

Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Gianluigi Buffon, 2 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamayla futbol kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

Son olarak Serie B ekibi Parma'nın kalesini koruyan İtalya Milli Takımı ve Juventus'la birçok başarı yakalayarak adını tarihe yazdıran Buffon, futbolda uygulanması gereken yeni bir öneride bulundu.

İtalyan basınından Tuttosport'a konuşan Buffon, futbolda kale boyutlarının büyütülmesi gerektiğini söyledi.

45 yaşındaki efsane kaleci, şu ifadeleri kullandı:

Kale boyutlarının değiştirilmesinin ciddi şekilde düşünülmesi gerekiyor. 1998 yılında profesyonel kariyerime başladığımda Serie A'nın en uzun 5 oyuncusundan biriydim. Geçen yıl Parma'da da en uzun 5 oyuncudan biriydim... Ancak sadece 22 oyuncu arasında! Futbolda kale boyutları 1875 yılından bu yana aynı. O günkü şartlarda büyük olduğunu bile söyleyebiliriz. Ancak günümüzdeki kalecilerin boylarına bakarsanız ne dediğimi anlarsınız.
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Başka spor dallarında da benzer uygulamaların tartışıldığını söyleyen Buffon, şu sözleri sarf etti:

Örneğin voleybolda da filenin yüksekliğinin değiştirilebileceği konuşuluyor. Futbolda kalecilerin uzun boylu olmaları özellikle uzaktan atılan şutlarda fark yaratıyor. 30 yıl önce uzaktan atılan 50 şutun 10'u gol olurken bugün 2-3 gol olunca bile fazla kabul ediliyor. 2 metrelik bir kaleciye uzaktan gol atmak çok zor.

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