Büfede yardım işareti yaptı, kimse anlamadı: 2 saat sonra öldürüldü

Tokat’ta yardım istemek için yaptığı uluslararası el işaretiyle gündeme gelen kadın cinayetinde mahkeme kararı açıkladı. Cinayet zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 29 Mart 2025’te Tokat kent merkezine bağlı Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde meydana geldi. Motosiklet kazası ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, Hatice Yalman ile Mustafa Koç’u yaralı halde buldu. Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yalman, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemelerde Yalman’ın vücudunda kazayla uyuşmayan darp izleri tespit edildi. Olay yerinden yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunan kanlı taşlardan alınan örneklerin de Yalman’a ait olduğu belirlendi. Bu bulguların ardından ilk olarak kaza olarak değerlendirilen olay, cinayet soruşturmasına dönüştürüldü.

Soruşturma sırasında Yalman’ın ölmeden kısa süre önce kent merkezindeki bir büfeye girdiği ve burada uluslararası literatürde “yardım çağrısı” olarak bilinen el işaretini yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı. Ancak büfede çalışan kişinin bu işareti anlamadığı ortaya çıktı. Kadının bu görüntülerden yaklaşık iki saat sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme, Hatice Yalman’ın ölümünden sorumlu tutulan Mustafa Koç’u “kadına karşı kasten öldürme” suçundan herhangi bir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı davada yargılanan diğer 7 sanık ise beraat etti.