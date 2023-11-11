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Yerel BUDO'da 6 sefer iptal edildi
Yerel

BUDO'da 6 sefer iptal edildi

Yeniakit Publisher
2023-11-11 06:53:00 -
BUDO'da 6 sefer iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile
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10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

BUDO seferleri iptal
BUDO seferleri iptal

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