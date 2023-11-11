BUDO'da 6 sefer iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile
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10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.