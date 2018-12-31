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Budist Çin’den Peygamberimize hakaret

Uygur Türklerine her türlü zulmü uygulayıp dini değerlerini yok etmek isteyen Çin’de devlet kanalı CC TV’de Peygamber Efendimizin sözde portresi gösterilerek İslam kültürü ve değerleriyle dalga geçildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:34
Budist Çin’den Peygamberimize hakaret

 Ömer Faruk Şahin  Ankara 

Doğu Türkistanlı Müslümanlara zulmederek dini değerler ve geleneklerini yok etmeye çalışan Çin, mezar taşlarının Çince yazılması yönünde aldığı kararın ardından, devlet televizyonu CC TV’deki bir programda Peygamber Efendimizin sözde portresi gösterilerek Müslümanların değerleri ayaklar altına alındı.

Mao’cu Çin rejiminin zulmü altında, dinlerini özgür bir şekilde yaşayamayan, camilere gidemeyen, namaz kılamayan, Kuran-ı Kerim okuyamayan, çocuklarına Müslüman-Türk ismi veremeyen ve hatta dine meyilli oldukları gerekçesiyle aylarca hapishanelerde işkenceye maruz kalan Doğu Türkistan’daki 25 milyon Müslümana uygulanan ‘Çin işkencesi’ dayanılmaz boyutlara ulaştı.

İslami değerler aşağılandı

Her türlü İslami değerin aşağılanarak değersizleştirmek istendiği Çin’de, devlet televizyonu olan CCTV’de yayınlanan bir programda Peygamber Efendimizin sözde portresinin gösterilmesi ve İslam kültürü ile dalga geçilmesi, gelinen boyutu gözler önüne serdi. Doğu Türkistan’da yaşayan Müslümanların yanına gelen bir Çinli kralın canlandırıldığı sahnede geçen ifadeler ise şu şekilde:

İlim Çin’de de olsa öğren

Kralım, bu ülkemizin Allah’ı Muhammed’in portresidir. Muhammed harika biri. Tanrı’nın elçisiymiş, ama bir sürü de talebesi varmış. Ben onun ilk talebesiyim. Muhammed kendisi de söylemişti. Onun ilim Çin’de de olsa gidip öğren, sözü hadis kitaplarında da yer alır. Ha öyle mi? Muhammed gerçekten geleceği öngörmüş. Desenize, bu yüzden sizler buradasınız.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:34
  1. Ankara
  2. Doğu Türkistanlı Müslümanlar
  3. Çin
  4. Çince
  5. CC TV
  6. Peygamber Efendimiz
  7. Mao’cu Çin rejimi
  8. Kuran-ı Kerim
  9. Müslüman-Türk ismi
  10. Doğu Türkistan
  11. Çin işkencesi
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  13. Çinli kral
  14. İslam kültürü

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