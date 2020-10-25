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Spor Budapeşte Grand Slam'da milli judocu Kayra Sayit'ten altın madalya
Spor

Budapeşte Grand Slam'da milli judocu Kayra Sayit'ten altın madalya

Yeniakit Publisher
2020-10-25 21:48:22 -
Budapeşte Grand Slam'da milli judocu Kayra Sayit'ten altın madalya

ANKARA (AA) - Macaristan'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'da milli judocu Kayra Sayit, finalde Tunuslu rakibi Nihel Cheikh Rouhou'yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle zorunlu olarak ara verilen uluslararası judo müsabakalarında 8 ay sonra yaşanan tatami heyecanında Budapeşte Grand Slam'da, Türkiye'ye ikinci altın madalyayı kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit kazandırdı.

Macaristan'ın başkentinde gerçekleşen müsabakaların son gününde Kayra Sayit ilk turu bay geçti. İkinci turda Amerikalı Nina Cutro-Kelly'i, çeyrek finalde Portekizli Rochele Nunes'i yarı finalde Brezilyalı Beatriz Souza'yı ippona yenerek finalde altın madalya için Tunuslu Rouhou'nun rakibi oldu.

Rakibini altın skorda ipponla (3 shido) yenen Kayra Sayit altın madalyanın sahibi olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar, 1. turda Macar Peter Kordely'i, ikinci turda Azerbaycanlı Elmar Gasımov'u, üçüncü turda İsveçli Joakim Dvarby'i altın skorda ipponla yenerek çeyrek finale çıktı. Mert Şişmanlar, bu turda Rus Niyaz Ilyasov'a yenildi ve repesaja kaldı. Milli judocu repesajda Fransız Alexandre Iddir'e kaybetti ve 7. oldu.

+100 kiloda Cemal Erdoğan ilk maçında Azerbaycanlı Ushangi Kokauri ipponla (3 shido) yendi. Milli judocu ikinci turda Hollandalı Jur Spijkers'a yenildi.

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