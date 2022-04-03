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Dünya Bucha'da dehşete düşüren görüntülerin ardından BM Genel Sekreteri Guterres’den flaş çağrı
Dünya

Bucha'da dehşete düşüren görüntülerin ardından BM Genel Sekreteri Guterres’den flaş çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın Bucha kentinde Rusya tarafından öldürülen sivillerin görüntülerinin ardından bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 22:03:00 -
Bucha'da dehşete düşüren görüntülerin ardından BM Genel Sekreteri Guterres’den flaş çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın Bucha kentinde sivillerin cansız bedenlerinin sokaklarda yer aldığı görüntüler sonrası bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Ukrayna’nın Bucha kentinde Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından Ukrayna ordusu kentin sokaklarında çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşırken, Bucha’daki vahşet görüntüleri dünyanın gündemine oturdu.

Bağımsız soruşturma çağrısı 

 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna'nın Bucha kentinde öldürülen sivillerin görüntüleri beni derinden sarstı. Bağımsız bir soruşturmanın etkili bir hesap verebilirliğe yol açması esastır” dedi.

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