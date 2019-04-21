Bucaspor, Bölgesel Amatör Lig’e düştü
TFF 3.21 Nisan 2019 Pazar 17:54
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Bucaspor, sahasında Gölcükspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine 2 hafta kala ligden düşmeyi garantiledi. İzmir temsilcisi 35 yıl aradan sonra Bölgesel Amatör Lig’de boy gösterecek.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Murat Oğuz xx, Onur İçyer xx, Şeyhmus Baysal xx
Bucaspor: Mert xx, Doğan x, Özcan xx, Oğuz xx (Emre dk. 89 ?), Fatih Kaan x (Osman dk. 65 x), Cuma x, Erhan x, Saruhan xx, Muhammed x (Enes dk. 73 x), İbrahim x, Yıldıray xx
Gölcükspor: İlyas xx, Kadir xx, Sedat x, Erdem xx, Uğur xx, Rıdvan x, Ömer xx, Selim xx (Furkan dk. 82 ?), Onur xx, Uğur xx (İsmail dk. 65 x), Batuhan x
Goller: Yıldıray (dk. 89) (Bucaspor), Uğur (dk. 59) (Gölcükspor)
Kırmızı kartlar: İbrahim (dk. 79) (Bucaspor), Batuhan (dk. 79) (Gölcükspor)
Sarı kartlar: Muhammed (Bucaspor), Sedat, Batuhan, Rıdvan, Erdem (Gölcükspor)
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