Bucaspor, Bölgesel Amatör Lig’e düştü TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Bucaspor, sahasında Gölcükspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine 2 hafta kala ligden düşmeyi garantiledi. İzmir temsilcisi 35 yıl aradan sonra Bölgesel Amatör Lig’de boy gösterecek.



Stat: Yeni Buca

Hakemler: Murat Oğuz xx, Onur İçyer xx, Şeyhmus Baysal xx

Bucaspor: Mert xx, Doğan x, Özcan xx, Oğuz xx (Emre dk. 89 ?), Fatih Kaan x (Osman dk. 65 x), Cuma x, Erhan x, Saruhan xx, Muhammed x (Enes dk. 73 x), İbrahim x, Yıldıray xx

Gölcükspor: İlyas xx, Kadir xx, Sedat x, Erdem xx, Uğur xx, Rıdvan x, Ömer xx, Selim xx (Furkan dk. 82 ?), Onur xx, Uğur xx (İsmail dk. 65 x), Batuhan x

Goller: Yıldıray (dk. 89) (Bucaspor), Uğur (dk. 59) (Gölcükspor)

Kırmızı kartlar: İbrahim (dk. 79) (Bucaspor), Batuhan (dk. 79) (Gölcükspor)

Sarı kartlar: Muhammed (Bucaspor), Sedat, Batuhan, Rıdvan, Erdem (Gölcükspor)

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