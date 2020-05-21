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Bucalı çocuklara evde oyun sürprizi

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde sokağa çıkışları kısıtlanan çocuklar dün parklara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:10:02 -
Bucalı çocuklara evde oyun sürprizi

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde sokağa çıkışları kısıtlanan çocuklar dün parklara akın etti. Kısıtlı zamanda sokakların tadını çıkarmaya çalışan çocukların coşkusuna Buca Belediyesi de ortak oldu. Çocuklara evde kaldıkları süreyi en verimli şekilde değerlendirebilmeleri için 60 sorudan oluşan oyun kartları hediye edildi.


Sokağa çıkma yasağının esnetilmesi ardından Buca Belediyesi önceki gün 4 saatlik izinle sokağa çıkan 0-14 yaş grubundaki çocukların keyifli ve sağlıklı zaman geçirmelerine destek oldu. Belediye, çocuklara tanınan serbest zaman öncesi kentteki park ve bahçeleri ilaçlayarak önlem aldı.



Aile içi iletişimi arttıracak oyun


Buca Belediyesi, muhtarlıklar aracılığıyla çocuklara özel hazırladığı oyun kartları dağıttı. Çocukların kişisel gelişimleri ve aile içi iletişimini artırmayı hedefleyen oyun kartlarında, 60 adet soru yer aldı. Ailelerin çocuklarını keşfetmeleri ve daha iyi anlamalarına da yardımcı olacak kartlar velilerden tam not aldı.



5 bin adet kart


Sokağa çıkma yasağı sürecinde çocukların evde kaldıkları süreyi en verimli şekilde geçirmeleri için hazırlanan “Dodo Kutum” isimli toplam 5 bin adet kart, muhtarlar tarafından dağıtıldı. Çocuklar, kartlara yoğun ilgi gösterdi.

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