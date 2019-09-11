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Buca’dan güçlü kadınlar geçti

Kadınların toplumsal alanda daha fazla söz sahibi olabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesinin Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği (AIESEC) programı işbirliğiyle gerçekleştirdiği Güçlü Kadın Projesi, ülkeler panayırıyla final yaptı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:28
Buca’dan güçlü kadınlar geçti

Kadınların toplumsal alanda daha fazla söz sahibi olabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesinin Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği (AIESEC) programı işbirliğiyle gerçekleştirdiği Güçlü Kadın Projesi, ülkeler panayırıyla final yaptı. 17 ülkeden katılımcının üretimlerinin sergilendiği panayırda kültür mozaiği oluştu.



Dünyanın genç liderlerini yetiştiren AIESEC ile birlikte başlatılan Güçlü Kadın Projesi, 17 ülkenin kadınlarını Buca’da buluşturdu. Toplumsal hayatta kadının daha güçlü ve aktif bir şekilde yer alabilmesinde etkin rol oynamayı hedefleyen proje kapsamında Pakistan, İsviçre, Mısır, Ukrayna, Romanya, Azerbaycan, Amerika, İtalya, Fas, Rusya, Slovakya, Arnavutluk, Fransa, Tunus, Endonezya ve Cezayir olmak üzere 17 ülkeden 18-30 yaş arası değişim katılımcıları yer aldı. “Women in Power” projesi olarak bilinen değişim projesinin katılımcıları, bir aylık süre boyunca Buca Belediyesinin semt evleri ve değişik merkezlerine katılarak Bucalı kadınlarla birlikte takı eğitiminden resme, dikiş kursundan kuaförlüğe, pilatesden zumbaya kadar eğitim aldı.



Ülkeler panayırında unutulmaz final


Dolu dolu geçen projenin ardından Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Merkezinde ülkeler panayırı gerçekleştirildi. Program kapsamında sıcak ilişkiler yakalayan kadınlar, festival tadında bir etkinlik yaşadı. Alanda kurulan stantlarda Buca’nın köylerinden gelen Türk katılımcılar ve konuk ülke katılımcıları, yöresel kıyafetlerle ülke mutfaklarını, el emeği ürünlerini sergiledi. Karşılıklı ikram ve tadımların gerçekleştiği panayırda, her ülkenin kendi hazırladığı şarkı listesi çalınarak yöresel danslar edildi. Etkinlik sonrası duygulu anlar yaşayan katılımcılar, uygulamadan genel olarak çok mutlu olduklarını ve faydalı geçtiğini, Türkiye ile önemli bir bağ kurduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:28
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