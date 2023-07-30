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Eğitim Buca Belediyesi tercih sürecinde öğrencilerin yanında
Eğitim

Buca Belediyesi tercih sürecinde öğrencilerin yanında

Yeniakit Publisher
2023-07-30 12:07:00 -
Buca Belediyesi tercih sürecinde öğrencilerin yanında

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturan projeleriyle üniversite sınavına hazırlık sürecinde gençlerin yanında olan Buca Belediyesi, YKS tercih günlerinde de desteğini sürdürüyor. Öğrenciler, 8 Ağustos’a kadar uzman rehber öğretmenlerden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek.

Buca Belediyesi, Radikal Dershanesi iş birliği ile YKS Tercih Günleri düzenledi. 8 Ağustos’a kadar sürecek Tercih Günleri çerçevesinde Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi (BEM) ile Buca Belediyesi önündeki stantlarda 09.30-17.30 saatleri arasında alanında uzman eğitimciler tarafından gençlere danışmanlık hizmeti veriliyor. Ücretsiz danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 0 232 439 10 10 (Dahili 3535 - 3536) ve 0 232 216 21 47 numaralı telefonları arayarak randevu almaları ve yanlarında sınav sonuç belgelerini getirmeleri yeterli olacak.

 "Desteğimiz sürecek"

Yıl boyunca öğrencilerin yanında olduklarını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları bu yolda gençlerimize destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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