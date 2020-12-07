Bubba'dan Red Bull Müzik Stüdyosu'nda 4 yeni kayıt

İSTANBUL (AA) - Red Bull Warm Up ile tam donanımlı stüdyolarda kayıt alma hakkı kazanan Bubba, İstanbul'daki Hayyam Müzik Stüdyoları'nda kayda girdi.

Red Bull açıklamasına göre, yerli, alternatif ve yenilikçi müziği destekleyen Red Bull Warm Up, yedinci yılında da her biri farklı alanlardaki yetenekli müzisyenleri ağırlamaya devam ediyor. Geçen sene The Kites, Janset, TKO ile Şort'un dahil olduğu proje, 2020 yılında ilk kez tamamen online olarak gerçekleşti ve Red Bull Warm Up'ın son finalisti Bubba, İstanbul'daki tam donanımlı Hayyam Müzik Stüdyoları'nda kayıt yapma imkanı bulan grup oldu.

Burada Keşiş isimli yeni şarkılarını kaydeden Uğur Türk, Oğuzhan Gedik ve Aslıhan Kurtçu'dan oluşan Eskişehirli grubun kayıt süreci ve Red Bull Warm Up yolculuklarının yer aldığı mini belgeseli "BUBBA: İstanbul’da bir Keşiş" RedBull.com adresinde yayınlandı.

Uğur Türk, Oğuzhan Gedik ve Aslıhan Kurtçu'dan oluşan grup, Eskişehir'de kuruldu. Yeni nesil sahnenin en üretken isimlerinden olan üçlü, burada 4 yeni şarkı kaydetti. Bubba, ilk "single"ı Keşiş'i de 4 Aralık'ta yayınladı.





- "Müziğimizi herkes için yapacağız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzhan Gedik, "Müzik yapmak ve sadece eğlenmek için bir araya geldik. Aslı’nın yönlendirmesiyle Red Bull Warm Up'tan haberdar olduk ve başvuru yaptık. Hem Amerikan hem de yerel tınılar barındıran bir müzik yapıyoruz. Onlarca popüler iş varken seçilmek, yaptığımız işin değer görmesi bizi çok mutlu etti. Buralara gelebilmeyi hiç düşünmemiştik. Şimdi daha büyük hayallerle, tarzımızı hiç değiştirmeden herkes için müzik yapabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Aslıhan Kurtçu da, "Tam donanımlı bir ortamda çalmak eşsiz bir deneyim. Müzisyen olarak bu seviyede enstrümanlara ulaşmak, müzik üretmek bizi inanılmaz motive etti. Red Bull bize bir araya gelip üretme gücü verdi." değerlendirmesinde bulundu.

7 yıldır devam eden Red Bull Warm Up, bugüne kadar The Kites, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Can Güngör Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, Rain Lab, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismi de ağırladı.