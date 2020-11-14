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Bu zafer sadece bir başlangıç!

Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilcisi, Araştırmacı Yazar Dr. Derya Akdemir, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yaşanan son gelişmeleri Akit’e değerlendirdi...

Yeniakit Publisher
2020-11-14 09:14:00 -
Bu zafer sadece bir başlangıç!

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Zaferin sadece Karabağ topraklarını değil, bütün vatan topraklarını özlemle kucaklamak için bir önem arz ettiğini belirten Akdemir, şunları dile getirdi: “Bundan sonra bütün Karabağ topraklarında üç renkli şanlı Azerbaycan bayrağı dalgalanacak. Bizlerin de yıllarca beklediği müjdeli haber işte buydu. Azerbaycan bu zaferden sonra hızla diğer nihai hedeflerine doğru gidecek ve birer birer inşallah gerçekleştirecek. Azerbaycan ve Türkiye bu süreçte inşallah hep beraber adım atacaklar. Bu beraberlik, kardeşlik ve dayanışma diğer Türk yurtlarını da etkileyecektir.”

Ruhlar özgürleşecek

Batı Azerbaycan ile ilgili çalışmaların bu süreçte iyice yoğunlaşacağını vurgulayan Derya Akdemir, şöyle devam etti: “Çocuklarını ninnileriyle, manileriyle büyüttükleri Batı Azerbaycan’a bir gün geri dönecekleri gün çokta uzakta değil. Şuşa özgürlüğüne kavuştuktan sonra içimiz bir kıpır kıpır oldu. Dedelerimizin soğuk kış gecelerinde uzun uzun anlattıkları çarşılı, pazarlı, hanlı, hamamlı, şemsiyeli camileriyle İrevan’ı göreceğiz.

Ezanlar inleyecek

“O topraklarda kalan garip ruhlarımız tekrar özgürlüğüne kavuşacak. Yerle bir edilen camilerimizden tekrar inşaallah ezan sesi duyulacak. Şuşa’da Gövher Ağa Camii’nden nasıl ezan sesi yükseldiyse, bu yerler tekrar Türk yurdu olmak zorunda. Sayın İlham Aliyev de hep bunu söylüyor zaten. Azerbaycan kendi öz topraklarına mutlaka geri dönecek.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

543

yani ne demek bu şöyle açıklayayım ateşler ülkesi ateşgede halkı azerbaycan daha bitmedi iranıda böleceğiz türk devleti diye ayıracağız diyor gördünüzmü 50 milyon türk nasıl itiraf ediyor irana en büyük tehdit olduğunu türkler iranda birinci etnik ırk nüfus olduğu için her istediklerini yapabilirler mesela hava sahalarını gizlice israile irana karşı açabilirler natoya iranı işgal etmesi için izin verebilirler işte görün anlayın bilinki ateşgede ateşler ülkesi azerbaycanın nasıl nüfusuyla irana en büyük tehdit olduğunu zaten hep bu küçük ülkeler dünyayı birbirine katıyor israil azerbaycan ermenistan gibi daha niceleri hep küçük ülkeler dünyanın sorunudur
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