Bu zafer sadece bir başlangıç!

Muhammet Kutlu Ankara

Zaferin sadece Karabağ topraklarını değil, bütün vatan topraklarını özlemle kucaklamak için bir önem arz ettiğini belirten Akdemir, şunları dile getirdi: “Bundan sonra bütün Karabağ topraklarında üç renkli şanlı Azerbaycan bayrağı dalgalanacak. Bizlerin de yıllarca beklediği müjdeli haber işte buydu. Azerbaycan bu zaferden sonra hızla diğer nihai hedeflerine doğru gidecek ve birer birer inşallah gerçekleştirecek. Azerbaycan ve Türkiye bu süreçte inşallah hep beraber adım atacaklar. Bu beraberlik, kardeşlik ve dayanışma diğer Türk yurtlarını da etkileyecektir.”

Ruhlar özgürleşecek

Batı Azerbaycan ile ilgili çalışmaların bu süreçte iyice yoğunlaşacağını vurgulayan Derya Akdemir, şöyle devam etti: “Çocuklarını ninnileriyle, manileriyle büyüttükleri Batı Azerbaycan’a bir gün geri dönecekleri gün çokta uzakta değil. Şuşa özgürlüğüne kavuştuktan sonra içimiz bir kıpır kıpır oldu. Dedelerimizin soğuk kış gecelerinde uzun uzun anlattıkları çarşılı, pazarlı, hanlı, hamamlı, şemsiyeli camileriyle İrevan’ı göreceğiz.

Ezanlar inleyecek

“O topraklarda kalan garip ruhlarımız tekrar özgürlüğüne kavuşacak. Yerle bir edilen camilerimizden tekrar inşaallah ezan sesi duyulacak. Şuşa’da Gövher Ağa Camii’nden nasıl ezan sesi yükseldiyse, bu yerler tekrar Türk yurdu olmak zorunda. Sayın İlham Aliyev de hep bunu söylüyor zaten. Azerbaycan kendi öz topraklarına mutlaka geri dönecek.”