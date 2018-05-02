Bu yöntemle diz ağrınız anında rahatlayacak

Şiddetli diz ağrısı, yürümekte zorlanmanıza, acı çekmenize ve günlük işlerinizi yapmanızı engellemeye neden olabilir. Ağrıyı geçirmek için ilaçlara başvurmak yerine çok basit bir yöntemle ağrıyı anında hafifletebilirsiniz.

İhtiyacınız olan sadece, oturduğunuzda ayağınızı da oturduğunuz yere koyabileceğiniz tabura, sandalye ya da bir puf ve bir de havlu...

UYGULANIŞI:

Tabureye oturun ve bacağınızı yukarı kaldırarak göğsünüze doğru çekin ve ayağınızı da tabureye koyun. Sırtınız dik pozisyonda olsun.

Bir havluyu alın ve katlayın. Sonra yukarı çektiğiniz dizinizin tam arkasına yerleştirin.

Bacağınızı elinizle hafifçe kendinize doğru çekin ve bacağınızdaki gerilmeyi hissedin. Bir süre bu pozisyonda bekleyin.

Eğer diğer dizinizde de ağrı varsa, aynı hareketi bacak değiştirerek tekrarlayın.