Bu yiyecek bedendeki zehri yok edebilen tek yiyecek! Şoke eden o şifa ortaya çıktı: Sevilen karışımlardan

Mevsimsel hastalıklar yavaş yavaş kapıları çalıyor. Sizlere bu hastalıklara karşı bedene mukavemet kazandıran bir gıdadan bahsedeceğiz:

Dr. Muammer Yıldız, tahinin faydalarını sıraladı. Tahin vücuttaki zehri yok edebilen tek besin! Öyle ki balıktan sonra helva yenilmesinin bile amacı balıktaki ağır metalleri yok etmek içindir.

"TAHİN" vücuttaki zehri yok edebilen tek besin! Öyle ki balıktan sonra helva yenilmesinin bile amacı balıktaki ağır metalleri yok etmek içindir.

En önemli faydaları; 1- Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. Tahin pekmez karışımının içinde bolca kalsiyum bulunuyor. 100 gram tahinin içinde yaklaşık 426 mg, 100 gram pekmezin içinde de 400 mg kadar...

Tahinin sağlığa faydaları neler? Organik tahinin faydaları:

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Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını maniler. Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Kansere karşı gözeticidir. Damar sertliğini ve tıkanmalarını maniler. İdrar söktürücüdür.

Cildi hoşlaştırır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Göz sıhhati için hayati ehemmiyet taşır.

Bedene alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, ışınım ve bazı ilaçların yarattığı zehirli maddelere karşı koruma sağlar.

Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının Alzheimer önlenmesinde pozitif tesiri olduğu kanıtlanmıştır.

Tahinde çok ölçüde bulunan E vitamini ile tüm bu bereketleri de bedenimize kazandırabiliriz.

E vitamini çok eforlu bir antioksidandır. Bedene enerji verir. Seks hormonlarının oluşmasına yardımcıdır.

İki çorba kaşığı tahinde takribî yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.

Kendine has özel bir kokusu olan tahin, suyla temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir.

Safra taşlarının düşürülmesinde, soluk darlığı ve bronşite verimli olduğu bilinmektedir.

Anne sütünü arıtıcı özelliği bulunmaktadır. Çocukların beyin ve zihin gelişiminde etkilidir.

Kemik gelişiminde, yapısında bulunan bazı maddeler sebebiyle oldukça faydalıdır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Tek başına tadı güzel gelmese de, pekmezle karıştırmak suretiyle hem daha verimli olur, hem lezzetli. Pekmezle karıştırılarak harcandığında yalnızca enerji vermekle kalmaz, hem kan yapar, hem kış aylarında üşümeyi maniler.

Soğuk havada beden mukavemetini artırmak için protein, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin tahini bol harcamakta fayda var. Tahini sade olarak harcarsanız mide rahatsızlıklarına son derece faydalıdır.

Tahin kolesterol kapsamaz. Ayrıca yiyeceklerin midemizde uzun vakit kalmasına takviyeci olarak acıkmayı geciktirir.

En önemli faydaları; 1- Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. Tahin pekmez karışımının içinde bolca kalsiyum bulunuyor. 100 gram tahinin içinde yaklaşık 426 mg, 100 gram pekmezin içinde de 400 mg kadar...

Aç karnına tahin yemek

Aç karnına tahin yemek: Mideyi rahatlatır ve mide ağrılarını dindirir. Ağır yemeklerin mideyi rahatsız etmemesine karşı sabah aç karnına 1 çorba kaşığı tüketilmesi önerilir. Hazmı kolaylaştıran tahin, sindirim sisteminin de daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Tahin içerisinde bulunan yağlar, böbreklerin düzenli çalışmasına katkıda bulunur.

Hangi tahin alınmalı:Tahinin kalitesini anlamak için, susamın çok iyi kalitede olması gerekiyor. Çukurcu susamının en önemli özelliği ata tohum olmasıdır. Çok eskiden beri üretilen susamlardan tohumlardan elde edilir. Kaliteli tahinin en önemli özelliği susamın yüzde yüz organik olmasıdır.

Faydalarından yararlanmak isterseniz bu tarifi deneyin

Humus; tahin ve nohutun muhteşem uyumu

Kolay hazırlanabilir olması ve lezzeti ile uzun sohbetlerin yapıldığı akşam yemeklerinin, koyu sohbetlerin yapıldığı sofraların vazgeçilmez konuğu. Humusun ne kadar sağlıklı olduğunu ise söylememe gerek bile yok biliyorsunuz zaten. Avokado ile birlikte hazırladığım avokadolu humusu da değişik bir lezzet olarak denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden afiyet olsun.

Klasik humus tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı nohut

4-5 diş sarımsak / ezilmiş

1/2 çay bardağı tahin

1 limonun suyu

Yeteri kadar tuz

Yeteri kadar kimyon

1 yemek kaşığı zeytinyağı / süsleme için

Yeteri kadar pul biber / süsleme için

10-15 adet haşlanmış nohut

Hazırlanışı:

Nohutları bir gece önce, içine bir bardak yoğurt altı suyu (ev yoğurdu olmalı) ya da kefir altı suyu eklenmiş bol su içinde ıslatın. (Böylece nohutları fermente edip, aynı zamanda sindirimini kolaylaştırıyoruz.) Suyunu süzün ve yıkayın. Bol su içinde yumuşayana kadar pişirin. Pişirdikten sonra, pişme suyunun bir kısmını ayırın ve süzün. Hemen soğuk suyun altına tutun, böylece kabukları kolayca soyulacaktır. Kabukları soyulan nohutları (suyunu dökün, birkaç tanesini süsleme için ayırıdıktan sonra), robota koyun, tahin, sarımsak, tuz, kimyon , limon suyu ve birkaç yemek kaşığı haşlama suyundan (kıvamı ayarlamak için nohutun haşlama suyunu azar azar ekleyin) ekleyerek püre haline getirin. Kıvamını haşlama suyu ilave ederek ayarlayın.

Humusu servis tabağına aldıktan sonra zeytinyağı, pul biber ve ayırdığınız nohutlarla süsleyin. Üzerini süslemek için ceviz kullanmak isterseniz; tavada hafifçe ısıttığınız cevizleri incecik dövün, zeytinyağı ve pul biberle karıştırın humusun üzerinde gezdirin. Soğuk olarak, yanında üçgen şeklinde, küçük dilimler halinde kesilmiş ince pideyle servis edin.

NOT; Temel olarak humusu bu şekilde hazırladıktan sonra, istediğiniz gibi süsleme ve farklı malzemelerle lezzetlendirebilirsiniz.

Türk mutfağının geleneksel tatlılarından biri olan helvayı fırında sıcak olarak deneyin. Tadına doyamayacaksınız...

Tahin nelere katılır?

Tahin: Pekmezin Uyumlu Eşlikçisi

Türk kültüründe özellikle sabah kahvaltılarında, kek, börek, çörek, salata ve bazı yemeklerin soslarında kullanılan tahin genel sağlık üzerine olumlu etkileri ile de dikkat çekici bir besindir.