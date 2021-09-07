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Eğitim Bu yıl uzaktan eğitim olur mu? Okullar uzaktan eğitime geçer mi?
Eğitim

Bu yıl uzaktan eğitim olur mu? Okullar uzaktan eğitime geçer mi?

Uzaktan eğitim olacak mı? Koronavirü salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci geride bıraktığımız bir buçuk yılı çoğunlukla uzaktan eğitimle geçirdi. 6 Eylül 2021'de ise tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Aileler ise haftanın 5 günü tam zamanlı eğitimin ardından yeniden uzaktan eğitim kararının çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Peki, uzaktan eğitim olacak mı? İsteyen öğrenci uzaktan eğitime katılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-07 16:36:00 -
Bu yıl uzaktan eğitim olur mu? Okullar uzaktan eğitime geçer mi?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. 81 ilde tüm kademelerde haftanın beş günü okullar açıldı. Aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanları haftada iki kez PCR testi vermek zorunda. Veliler ve öğrenciler için aşı ya da PCR zorunluluğu bulunmuyor. Bu sebeple ailelerin pek çoğu okulların yeniden kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. Peki, bu sene uzaktan eğitim olur mu?

Bu yıl uzaktan eğitim olur mu? Okullar uzaktan eğitime geçer mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda bu sene okulların açık kalması yönünde kararlı olunduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü ile toplantı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda uyum haftasının ve ilk günün değerlendirmesi yapıldı, okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açık tutulması için uygulanacak tedbirler ele alındı.

Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, ilgili birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.

Uyum eğitimleri ve okulun ilk gününe dair tüm illerden bilgi alan Bakan Özer, Sağlık Bakanlığı ile hazırlanan "Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"nde belirtilen önlemlerin takipçisi olduklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Okulları kapatmak istemiyoruz, çünkü artık 'elimizde aşımız var' diyoruz. O nedenle vatandaşımız aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inanıyoruz. Onun için oranların giderek artması gerekiyor. Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da, Almanya'dan sonra ikinci ülkeyiz, zannediyorum 2-3 hafta içerisinde Almanya'yı da geçen dozda bir uygulamamız oluyor olacak. Dolayısıyla yapılması gereken tedbirler, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte biz tedbirleri ortaya koyduk. Hangi durumda, hangi pozisyonda ne yapılması gerektiği belli. Yani sınıf öğrencileri, öğretmende görülünce nasıl olur, öğrencide görülünce nasıl olmalı, bütün öğrenciler ne zaman tatil edilmeli, okul değil, sınıf en fazla olabilir. Biz en fazla sınıfın tatil edilebileceğini 14 günlük zaman diliminde, onun dışında bir kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Öğretmen korona olursa sınıf karantinaya mı alınacak?

Öğretmen korona olursa sınıf karantinaya mı alınacak?
Öğretmen korona olursa sınıf karantinaya mı alınacak?

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