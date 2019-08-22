"Bu yıl tekstil ihracatında 10 milyar dolar hedefimizi aşacağız"

İSTANBUL (AA) – ABDULSELAM DURDAK - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "Bu yıl tekstil ve ham maddeleri sektörü olarak 10 milyar doların üzerinde bir ihracat hedefi koyduk. 10 milyar doları da geçeceğimize inanıyorum." dedi.

Öksüz, AA muhabirinin Türkiye tekstil ve ham maddeleri sektörünün ihracat hedeflerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Tekstil sektörünün Türkiye'yi ihracatla tanıştıran ilk sektör olduğunu dile getiren Öksüz, bu yıl tekstil ve ham maddeleri sektörü olarak 10 milyar doların üzerinde bir ihracat hedefi koyduklarını ve yıl sonunda 10 milyar doları da geçebileceklerini ifade etti.

Türkiye'nin sektörde küresel anlamda da önemli bir konumda olduğunu belirten Öksüz, "Türkiye dünyanın yedinci büyük tekstil tedarikçisi. Bu işin şampiyonlar ligindeyiz. Dünyada söz sahibiyiz ve rekabet gücümüzün yüksek olduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.

- "Gelişmiş ülkeler de bu sektörden iyi ihracat rakamları çıkarıyor"

Tekstil sektörünün yalnızca gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerin sektörü olmadığını vurgulayan Öksüz, "İlk 3-5 büyük tekstil ihracatçısı ülkeye baktığımızda aralarında ABD de var. Yani buradan şu çıkıyor, bu sektör gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerin sektörü değil aslında. Gelişmiş ülkeler de bu sektörden iyi ihracat rakamları çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

ABD ve Almanya gibi ülkelerin büyük ihracatçı olduklarını ve Türkiye'den daha fazla ihracat yaptıklarını aktaran Öksüz, "Bu yüzden dünyada rekabet edilebilirlik önemli. Bu kolay bir iş değil. Hem maliyetler hem inovasyon hem yenilik ve Ar-Ge'de hız kesmemek gerekiyor. Gelecek buralarda. Standart ürünlerden belki biraz daha özel ürünlere kayacağız gelecekte. Zaten teknik tekstiller en hızlı ihracatı artırdığımız alt sektörümüz. Bunun artması da önemli." dedi.

- "190 ülkeye tekstil ve ham maddeleri ihracatı yapıyoruz"

Öksüz, Türk tekstil ve ham maddeleri sektörünün en önemli pazarının Avrupa olduğunu bildirdi.

Avrupa’da görülen daralmayı telafi etmek için diğer pazarlara biraz daha ağırlık vermeye başladıklarını dile getiren Öksüz, "Avrupa bizim için her zaman en önemli pazar olmaya devam edecek. Alternatif olarak Afrika pazarı gelişiyor. Uzak Doğu pazarı bizim için çok önemli, orada hızla gelişiyoruz. Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya var. Japonya ile şimdi yeni serbest ticaret anlaşması da imzalıyoruz. Bu yıl içinde imzalanması bekleniyor. Ayrıca Güney Amerika, Meksika, Brezilya gibi pazarlar da önemli. ABD yine bizim için çok önemli bir pazar. Geçen yıl orada ihracatımızı artırmıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’den 190 ülkeye tekstil ve ham maddeleri ihracatı yapıldığını aktaran Öksüz, "Tekstil ve hazır giyimde ortalama 8 doların üzerinde birim fiyatla ihracat yapıyoruz. Bu Türkiye'nin ortalamasının 7 katı. Daha yüksek fiyatla ihracat da yapıyoruz. Bu demek ki katma değerli ürün üretiyoruz. Amacımız bunu daha da artırmak. Zaten bugün bizi bu durum bir Hindistan’dan, Pakistan’dan, Bangladeş’ten bizi net şekilde ayrıştırıyor." şeklinde konuştu.

- "Dolar/TL kurunda 5,50-6 arası bence olması gereken bir seviye"

Döviz kurlarına da değinen İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, şunları kaydetti:

"Döviz kurlarının düşmemesi gerekiyor. Bizim dış ticarette yakaladığımız performans var, dış ticaret fazlası inşallah veririz ama en azından daha az dış ticaret açığı verir duruma geçtik şu anda. Burada döviz kurlarının önemli bir etkisi var. Dolar/TL kurunda 5,50-6 arası bence olması gereken bir bant. Dolar/TL'nin 5,50’nin altına düşmesi ülkemiz ve sektörümüz için çok hayırlı olmayacak. Çünkü döviz artınca birçok maliyet arttı. Dolayısıyla kurların düşmemesi bu seviyelerde kalması önemli."

Öksüz ayrıca birlik olarak gelecek yıl ocak ayında New York’ta yaklaşık 30 firmanın katılacağı bir tekstil ürünleri fuarı gerçekleştireceklerini ve geçmiş yıllarda olduğu gibi yine başarılı bir fuar hedeflediklerini sözlerine ekledi.





