Bu yıl hasatlar bereketli kazançlar yüksek olacak

Farklı bölgelerde farklı ürünler için başlayan hasat mevsiminden güzel haberler geliyor. İşte onlardan birkaçı:

-Domates: Yerel seçimlerden önceki spekülasyonlarla fiyatıyla adından söz ettiren domates, tarla ürünlerinin tezgahta yerini almasıyla hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye’nin en önemli domates üretim merkezlerinden Manisa’nın Salihli Ovası’nda ‘kırmızı altın’ olarak tabir edilen salçalık domatesin yeni sezon hasadına başlandı. Sadece Salihli Ovası’nda 13 bin dekar alana ekilen salçalık domateste 1 milyon 300 ton ürün hedefleniyor.

İç ve dış pazarda satılıyorlar

-Kayısı: ’Dünya kayısı başkenti’ olarak bilinen Malatya’da hasat dönemi devam ediyor.

Malatya kayısısı bu yıl pazarda ortalama 10-15 TL’den alıcı bulurken, 391 bin 792 ton ise rekolte bekleniyor. Üreticiler bu yılın kalite ve fiyatından memnun kaldığını belirtirken, kayısı yetiştiriciliği, yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

-Fındık: Ordu’da fındık hasat sezonunda bazı üreticiler, topladıkları yaş fındığı yol kenarında kurdukları tezgahlarda kilosu 10 TL ile 15 TL arasından müşterilere sunuyor. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2019 ürünü fındık alımı için piyasaya gireceklerini ve pazar şartlarının üzerinde alım fiyatı uygulayacaklarını söyledi. Bayraktar, yeni mahsul rekoltesinin 700 bin ton olacağını yönünde tahminlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Karpuz 1 liraya düştü

-Çay: 2019 yılı yaş çay alım kampanyası 10 Mayıs’ta başladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından, birinci sürgün döneminde son 20 yılın en yüksek rakamına ulaşılarak 230 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirildi.

-Karpuz: Tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü Adana karpuzu, mayıs ayında hasadın başlamasıyla sofralardaki yerini aldı. Sezon başında tarlada 2-2,5 TL ile giriş yapan karpuz, şuan tezgahta bir TL’nin de altına inmeye başladı. Bu sene yaklaşık 100 bin dönüm arazide ekimi yapılan karpuzdan yaklaşık 700 bin ton rekolte bekleniyor.

Kalitesiyle tanındılar

-Napolyon kiraz: Birçok ülkede kalitesiyle ün yapan ve kraliyet sofralarında yer alan Türk kirazının ihracatında bu yıl da rekor hedefleniyor. İhracatta 2016 yılındaki 78 bin tonluk rakamın yakalanması bekleniyor.

-İncir: Türkiye’de “sarılop” türü incirin en erken yetiştiği yer olan Aydın’ın Buharkent ilçesinde üreticiler hasat dönemine girdi. Ağaçlardan özenle toplanan incir, satılmak üzere toptancı hallerine götürüldü. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örnek, geçen yıl 15 bin ton ürün aldıklarını, bu yıl ise 25 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Dünyanın en kaliteli incirinin bu bölgede yetiştiğini aktaran Örnek, “Bu sezon hasat edilen incirin 9 bin tonu ihracata gönderilecek.

Bursalı çiftçiler memnun

-Yaban mersini: 5 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi’nin teşvikleriyle yapılan fide dağıtımları sonucu deneme ekimleri gerçekleştirilen yaban mersini, ilçede çiftçinin yeni umudu oldu. 5 yıllık sürecin sonunda yaban mersini üretiminde şehrin en iddialı mahallesi olan kırsal Tuzla Mahallesi’nde Türkiye’nin tek parça halinde en büyük yaban mersini bahçesi kuruldu.

-Ahududu: Türkiye’de yetişen ahududunun yüzde doksanının üretildiği Bursa’da hasat başladı. Fiyatı geçen yıla nazaran yüzde yüz artan ahududu bu sene üreticinin yüzünü güldürdü.

Soğanda fiyat oyunu olmayacak

Üreticiler, bu yılki soğan rekoltesinden oldukça memnun görünüyor. Nisan ayında başlayan mayısta en iyi seviyeye gelen hasadın ardından market ve pazarda yüksek fiyattan satılan soğanın fiyatında yüzde 70 düşüş gözlendi. Kış aylarında spekülatörlerin gözdesi olan soğanın tarladaki fiyatı 1 TL’nin altına gerilerken, pazar tezgâhlarında minimum 2 TL’den satılıyor. Devletin bu yıl sıkıntı olmaması için, spekülatörlere karşı, şimdiden tedbir alması, üreticinin de tüketicinin de korunması bekleniyor.

Hububatta da bereket var

Arpa, buğday, nohut ve diğer hububat alımlarının yapıldığı Ticaret Borsalarında da yüzler gülüyor. Bazı bölgelerde dolu ve sel baskınları yaşanmasına rağmen bu yılki hasatlardan adeta bereket fışkırdı. Depoların yüzde 80’ni şimdiden doldu. Geçen ay başlayan hububat sezonu arpa alım satımıyla başladı. Arpanın tonu bin lira ila bin 100 lira seviyelerinde seyrederken, buğday fiyatlarında ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamaları çiftçilere moral verdi. Buğdayın tonunda taban fiyat bin 350, arpada bin 100 lira olarak açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, geçen yıla oranla net rakamların yüzde 35-40 üzerinde bir fiyatla çiftçimizi bu yıl daha memnun etme yolunda adımları atmış olduk” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç: Çiftçinin emeği korunsun

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, çiftçilerin emeğine saygı gösterilmesi gerektiği mesajını verdi. Marketlerdeki fiyatları özellikle incelediğini söyleyen Kılıç, “Baktım, 50 kuruşa ürünü almış ama 4,5 lira satış fiyatı koymuş. 2 lira raf maliyeti yazmış. 50 kuruşa aldığın ürünün 2 lira raf maliyeti olur mu?‘’ diye tepki gösterdi. Kılıç, “Halbuki üreticiyi yaşatmamız ve elinden tutmamız gerekiyor. Üretici çalışan, hayatı tarlada, güneşin altında geçen adamdır. Ürünü satıp mutlu olmalı. Evine dönerken ‘Bu yıl da emeğimiz boşa gitti’ diyorsa burada bir sıkıntı var” dedi.