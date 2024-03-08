  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cevap tam evlere şenlik! Erkan Baş'ı köşeye sıkıştıran Gökhan Zan sorusu

Bu cesareti nereden alıyorlar? Efendimiz'e (sav) hakaret eden Sendika Org eleştirilere meydan okudu!

Cihat Yaycı Paşa'dan Türkiye-Somali anlaşmasına ilişkin dikkat çeken analiz!

Sonradan İslam'ı seçen Müslüman kadın Hristiyan misyoneri darmaduman etti: Allahu Ekber

'Dolar 39 lira olacak' demişti! Muhalif ekonomist Atilla Yeşilada dolar tahminini apar topar güncelledi

'Bize iyi çocuk muamelesi yapıyorlar' diyen Yunanistan, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı duyurdu

En düşük emekli maaşı alanlar merakla bekliyordu! Kötü haberi verdi

Anket sonucunu sahada gördü! Özgür Özel'e seçim meydanında Erdoğan şoku

Yahudi taraftarlardan aşağılık eylem! 'Özgür Filistin' sloganı atan kişiyi linç ettiler

İmamoğlu'na tepki gösteren Ümit Özdağ'dan Burcu Köksal'a sürpriz teklif
Yerel Bu yaz günahtan koruyacak! İnsanlara saldıran balık Muğla'da görüldü, yazın sahiller bomboş kalabilir
Yerel

Bu yaz günahtan koruyacak! İnsanlara saldıran balık Muğla'da görüldü, yazın sahiller bomboş kalabilir

Yeniakit Publisher
2024-03-08 10:37:00 -
Bu yaz günahtan koruyacak! İnsanlara saldıran balık Muğla'da görüldü, yazın sahiller bomboş kalabilir

Bıçak gibi keskin dişleri ve ısırığı ile zehirli bir balık türü olan müren Muğla'nın Gökova Körfezi'nde oltaya takıldı. 1 metre boyundaki balık tekrar denize bırakıldı.

Bıçak gibi keskin dişleri ve ısırığı ile zehirli bir balık türü olan müren Muğla'nın Gökova Körfezi'nde oltaya takıldı. 1 metre boyundaki balık tekrar denize bırakıldı.

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde balıkçı Ozan Terzioğlu, oltayla 1 metre boyunda saldırganlığı ve bıçak gibi keskin dişleriyle bilinen bir balık türü olan müren yakaladı.

Muğla'nın Ula ilçesinin Kızılyaka mahallesinde yaşayan Ozan Terzioğlu, sabah saatlerinde Gökova Körfezi'nde teknesiyle balık avına çıktı. Bir süre sonra oltasında bir ağırlık hissedip çekmeye başlayan ve 1 metre uzunluğunda müren yakaladığını fark eden Terzioğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Terzioğlu, derisi pulsuz, parlak, esmerimsi ve çok benekli, göğüs yüzgeci olmayan, sırt yüzgeci başından kuyruğuna kadar uzanan, kanı ve ısırığı zehirli bir balık türü olan müreni tekrar denize geri bıraktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23