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Aktüel Bu yapılsın diye artık 24 saat uçan var! Saç ekimi için Almanya ,Yunanistan, Bulgaristan ülkelerinden geliyorlar
Aktüel

Bu yapılsın diye artık 24 saat uçan var! Saç ekimi için Almanya ,Yunanistan, Bulgaristan ülkelerinden geliyorlar

Yeniakit Publisher
2023-09-03 08:04:00 - 2023-09-03 08:12:59
Bu yapılsın diye artık 24 saat uçan var! Saç ekimi için Almanya ,Yunanistan, Bulgaristan ülkelerinden geliyorlar

Türkiye’ye özellikle saç ekimi için dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Türkiye'nin saç ekim turizminin yıllık getirisi 2 milyar dolara ulaştı. Sağlık turizminde büyük atılım yapan İstanbul saç ekimi turizminin merkezi konumunda. Kentin sokakları saçları kazınmış Asya ve Avrupalılarla dolu! Balkan’dan çok fazla hasta kabul ediyor. Vatandaşlar günlük yapılsın deyip akın akın geliyor.

Türkiye son yıllarda saç ekimi başta olmak üzere plastik cerrahi konusunda dünyanın en çok tercih edilen ülkelerinden biri haline geldi. Yılda 2 milyar dolar gelir getiren saç ekimi turizminin ulaştığı noktayı Milliyet’e anlatan sağlık turizmi temsilcileri, merdiven altı saç ekimi ve güzellik hizmetleri tehlikesine dikkat çekiyor.

Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, aynı zamanda robotik saç ekiminin yapıldığı bir merkezin de kurucusu. Türkiye’nin sağlık turizminin saç ekimiyle başladığını ve ilk dönem Ortadoğu ve Arap yarımadasından İstanbul’a yönelik ciddi bir ilginin olduğunu aktaran Dr. Terziler gelinen noktayı şöyle anlattı:

‘Özel jetle gelen var’

“Son 5-6 yıldır Araplardan çok Avrupalı insanlar gelmeye başladı. Sağlıkta yapılan yatırımlarla dünya çapında işler yapılınca dünya çapında doktorlar çıktı. Amerika’da bin 500-2 bin 500 kökten fazla ekemiyorlar. Teknik, sayı, bakış açısı farklı. Biz 1 günde rahatlıkla 5 bin-5 bin 500 kök naklediyoruz. Amerika’da iş kuleleri olan insanlar, Hindistan’dan, Pakistan’dan özel jetiyle tekstil kralları geliyor. Almanya başı çekiyor. Avrupa’dan yüz binlerce insanın akın akın geldiğini söyleyebiliriz. Hatta Avustralya’dan geliş 24 saat ama oradan bile saç ekimine geliyorlar. 80-90 yaşındakiler bile saç ekimine geliyor. Kadınlar da şu anda saç tedavi konusunda Türkiye’ye geliyor.
‘Robot yaygınlaşacak’

Türkiye’de saç ekim fiyatları 2 bin 500 ile 3 bin dolar civarında. Avrupalı iyi markalar 8-10 bin Euro’dan aşağı, Amerika’daki marka doktorlar da 10-15 bin dolardan aşağı yapmaz. Biz Türkiye’nin kendi saç ekim robotunu ürettik. Bizim kliniğimizde DHI denilen robotik sistem kullanılıyor. Bu sistemde kanama riski daha az, ekim daha kolay ve hasta operasyon esnasında kendisini izliyor. Bu sayede bir günde 5 bin kök ekimi yapıyoruz ve 1,5 yıldır hizmet veriyoruz. Bu sistem milli ve yerli. Türk mühendislerle geliştirdik. Yurt dışına satmak için proje şu anda TÜBİTAK’ta. Yavaş yavaş sektöre bu robotu dağıtacağız. Değerli bakanlarımızdan birinin saçını ektim. Sağ olsun ona konuyu açtığım için teşvik için birileri geldi. Sağlık turizminin geçen yılki katma değeri 4 milyar doladı. Bunu önce 10 milyar dolar sonra 20 milyar dolara çıkarmamız lazım. Ayda yaklaşık 200’e yakın misafir ağırlıyoruz. Bizim en büyük meselemiz çok fazla merdiven altı dediğimiz yerlerin türemesi ve burada fiyat kırmak için amansız bir mücadele olması. Sağlık turizmimizin büyümesini istiyorsak merdiven altının hayatımızdan çıkması lazım.”
Sadece sertifikalı doktor ekmeli
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağlık Bakanlığı’nın Saç Ekim Birimleri Yönetmeliği’ne göre, saç ekimi uygulamasını sadece ‘saç ekimi uygulayıcı sertifikasına’ sahip doktorların yapması gerekiyor. Saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikasını ise tabip dışı sağlık meslek mensupları alabiliyor. miliyyet'in aktardığı haberde: TÜSATDER Başkanı Dr. Servet Terziler, “Eğer bu konuda yetkinliği olan bir doktor değilseniz saç ekimini yapamazsınız. Güzellik uzmanları, anestezi teknisyenleri, acil tıp teknisyenleri, hemşirelerin bunları tek başına yapma yetkisi yoktur. İstanbul’da şu anda saç ekim merkezlerinin yüzde 50’sinin bazen doktorsuz işlem yaptığı kulağımıza geliyor” dedi.

‘Merdiven altı klinikler zarar verecek’

Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Ercan Karakuş, doktorun yanında yardımcı olan kişilerin belli bir süre sonra ‘Ben bu işi öğrendim’ diyerek merdiven altındaki yerlerde saç ekimi yaptığını aktararak şunları kaydetti:

“Türkiye bu konuda ne kadar iyi olursa olsun merdiven altı işletmeleri kapatılmadığı sürece sorunlar devam edecek. Sağlık turizmi eğitimleri vererek sağlık turizmi acentalarını, hekimlerimizi, kurum ve kuruluşlarımızı eğitmeye çalışıyoruz. Yurtdışı portföyümüzün geniş olmasıyla işi yapanların tanıtımına destek veriyoruz. Hekimlerimizin eğitim seviyesi ve becerileriyle beraber Türkiye ön plana çıkıyor. En çok tercih edilen yerler İstanbul, Antalya ve Ankara. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yerlere Kuzey Irak’tan gelen hastalar sağlık turizmi potansiyeli taşıyorlar.

Trakya da aynı şekilde Yunanistan Bulgaristan ve Balkan’dan çok fazla hasta kabul ediyor.

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